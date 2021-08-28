ميشال بارنييه يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 03:50 مساء
كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول «بريكست» السابق ميشال بارنييه. (أ ف ب)

أعلن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف «بريكست» سابقًا، ميشال بارنييه، عزمه على خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقرّرة في 2022 مرشّحًا يمينيًا ضدّ الرئيس الوسطي إيمانويل ماكرون، رافعًا لواء تشديد القيود على الهجرة، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

ويتوقّع غالبية المحلّلين أن ينحصر السباق نحو الإليزيه في دورة انتخابية ثانية يتنافس فيها ماكرون مع زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن، لكنّ وجود مرشّح يميني تقليدي ذي ثقل يمكن أن يغيّر هذه المعادلة.

وبارنييه (70 عامًأ)، القيادي في حزب «الجمهوريين» اليميني، قال لشبكة «تي إف 1» التلفزيونية إن أحد مداميك برنامجه الانتخابي هو «الحدّ من الهجرة والسيطرة عليها» و«إعادة وضع العمل والكفاءة في قلب مجتمعنا»، بالإضافة إلى «مكافحة تغيّر المناخ الذي سيقلب كل شيء». 

وفي مقابلة أجرتها معه جريدة «لوفيغارو» قال: «أنا مرشّح لأكون رئيسًا يحترم الفرنسيين ويفرض احترام فرنسا. نحن في أوقات عصيبة. العالم من حولنا خطر وغير مستقرّ وهشّ. بلادنا تسير بشكل سيئ»، داعيًا إلى «فرنسا متصالحة».

وعن الوضع في أفغانستان حيث استعادت حركة طالبان السلطة في كابل، قال بارنييه: «من الواضح أن على فرنسا واجبًا أخلاقيًا بمنح حقّ اللجوء»، إلى «أولئك الذين عملوا من أجلها»، لكنه استدرك قائلًا: «يجب أن نقول أيضًا إننا لن نستضيف الجميع»، مجدّدًا التأكيد على أهمية أن يكون هناك «وقف موقّت» للهجرة ريثما يجري «إصلاح جميع الإجراءات» المتعلّقة بهذا المسألة والتوصّل إلى اتفاق مع البلدان المصدّرة للمهاجرين لكي «تساهم في السيطرة على تدفّقات الهجرة مقابل حصولها على مساعداتنا التنموية».

كما دعا بارنييه إلى «تعزيز مكافحة التيار المتطرف في كلّ مكان» وزيادة الإنفاق على الدفاع والبحث إلى ما نسبته «3% من الناتج المحلّي الإجمالي»، وبإعلان بارنييه هذا يرتفع إلى أربعة عدد المرشّحين لخوض الانتخابات التمهيدية التي يعتزم حزب الجمهوريين تنظيمها في نهاية نوفمبر إذا لم يحسم أي من المرشّحين الأمر لمصلحته قبل ذلك الحين.

وقبل أن يصبح كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست كان بارنييه خلال العقود الثلاثة الفائتة عضوًا في مجلس النواب وعضوًا في مجلس الشيوخ ووزيرًا في العديد من الحكومات اليمينية في فرنسا حيث تولّى حقائب مختلفة (الشؤون الأوروبية، الخارجية، البيئة، الزراعة ، إلخ)، كما شغل مرّتين (1999-2004 ثم 2010-2014) منصب المفوض الأوروبي لشؤون السياسات الإقليمية ثم السوق الداخلية.

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