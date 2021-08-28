ضربة أميركية ضد «داعش» في أفغانستان.. والجيش: قتلنا الهدف ولا علم لنا بسقوط مدنيين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 أغسطس 2021, 09:06 صباحا
عناصر من تنظيم «داعش». (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الجيش الأميركي الجمعة أنّه نفّذ ضربة بطائرة مسيّرة ضدّ أحد مُخَطّطي تنظيم «داعش» في خراسان، وذلك بعد أن أعلن التنظيم مؤوليّته عن التفجير الانتحاري في مطار كابل.

وقال الكابتن بيل أوربان من القيادة المركزية إن الغارة الجوية التي نفذت بواسطة طائرة بلا طيار وقعت في إقليم نانغارهار بأفغانستان. وأضاف أن المؤشرات الأولية « تدل إلى أننا قتلنا الهدف، ولا عِلم لنا بسقوط ضحايا مدنيين».

وطلبت الولايات المتحدة من مواطنيها أن يغادروا فورا البوابات المحيطة بمطار كابل، حيث وقع هجوم انتحاري قد استهدف الخميس حشوداً تُحاول الفرار من حكم طالبان.

وقالت السفارة الأميركية في كابل في تحذير أمني على موقعها الإلكتروني إن «المواطنين الأميركيين الموجودين الآن عند بوّابات (آبي) والبوّابة الشرقيّة والبوّابة الشماليّة أو عند بوّابة وزارة الداخليّة يجب أن يُغادروا على الفور»، ولم تعط مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق أشار الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركيّة جون كيربي إلى استمرار التهديدات «الجدية والمحددة».

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