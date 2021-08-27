بايدن يتهم الصين بإخفاء «معلومات حيوية» عن منشأ «كورونا»

الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، أن الصين تخفي «معلومات حيوية» تتعلق بمنشأ فيروس «كورونا» المستجد، الذي تسبب في وفاة نحو 4,5 مليون شخص حول العالم.

وقال بايدن في بيان «هناك معلومات هامة حول منشأ هذا الوباء موجودة في الصين، لكن منذ البداية عمل المسؤولون الحكوميون هناك على منع المحققين الدوليين وأعضاء مجتمع الصحة العامة العالمي من الوصول إليها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «حتى يومنا هذا، تستمر بكين في رفض الدعوات للشفافية وتقوم بحجب المعلومات، رغم أن الخسائر الناجمة عن هذا الوباء مستمرة بالارتفاع».