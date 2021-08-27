أميركا تنفي سيطرة طالبان على أجزاء من مطار كابل

أشخاص لطائرة فرنسية في قاعدة الظفرة قرب ابوظبي لنلقهم إلى باريس. 20 أغسطس 2021. (أ ف ب)

نفت وزارة الدفاع الأميركية «بنتاغون» اليوم الجمعة سيطرة طالبان على أي عمليات تشغيلية داخل مطار كابل، بعد ورود تقارير عن دخول الحركة التي تحكم أفغانستان الآن الى هذا المرفق، الذي يقع تحت سيطرة الجيش الأميركي.

وقال الناطق باسم «بنتاغون» جون كيربي إن مقاتلي الحركة «غير مسؤولين عن أي من البوابات، ولا عن اي نوع من العمليات داخل المطار، هذه الأمور لا تزال تحت السيطرة العسكرية الأميركية»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلنت الحركة مساء اليوم، سيطرتها على أجزاء من المطار، بينما لم يبق سوى نطاق صغير منه تتواجد فيه القوات الأميركية.