طالبان تسيطر على أجزاء من مطار كابل.. وواشنطن ترفض الاعتراف بنظام الحركة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 10:23 مساء
أغراض لأفغان كانوا ينتظرون إجلاءهم من مطار كابل غداة هجوم انتحاري مزدوج، 27 أغسطس 2021، (ا ف ب)

سيطر مقاتلو طالبان على أقسام من مطار كابل اليوم الجمعة، وفق الناطق باسم الحركة، وذلك مع قرب موعد 31 أغسطس النهائي لسحب جميع الجنود الأجانب من أفغانستان.

وكتب الناطق بلال كريمي عبر «تويتر»: «اليوم، أخلى الأميركيون ثلاثة مواقع مهمة في القسم العسكري من المطار، وباتت تحت سيطرة الإمارة الإسلامية»، مضيفا «يبقى الآن قسم صغير جدا مع الأميركيين»، حسب وكالة «فرانس برس».

بينما رفض البيت الأبيض أي احتمال لاعتراف وشيك بنظام طالبان، من جانب الولايات المتحدة أو حلفائها.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي في مؤتمر صحفي «أريد أن أكون واضحة جدا.. ليس هناك أي استعجال لأي اعتراف من جانب الولايات المتحدة أو الشركاء الدوليين الذين تباحثنا معهم».

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