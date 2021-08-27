9 قتلى في انفجارات مستودع للذخيرة بكازاخستان (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 أغسطس 2021, 11:52 صباحا
قالت سلطات كازاخستان إن الأسلحة التي كانت موجودة في مستودع للذخيرة قصيرة المدى. (لقطة مثبتة من تسجيل للانفجارات)

أعلنت سلطات كازاخستان، الجمعة، أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا في سلسلة انفجارات وقعت في مستودع للذخيرة في كازاخستان.

وقالت وزارة الحالات الطارئة في المنطقة إن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين بعد الانفجارات التي وقعت مساء الخميس في مستودع في جنوب هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، وفق وكالة «فرانس برس».

وكشفت وزارة الدفاع أن الأسلحة التي كانت موجودة في الترسانة العسكرية ذخيرة قصيرة المدى. ولدواع أمنية، قررت السلطات إجلاء 250 شخص مقيمين في قرية كاينار على بعد أقل من كيلومتر من القاعدة.

استياء الرئيس الكازاخي من الوضع في وزارة الدفاع
وأعلن الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف عن فتح تحقيق جنائي، معلناً عن قطع خط السكك الحديدية، معربا عن استيائه من الوضع في وزارة الدفاع، ووجه توبيخا شديد اللهجة إلى الوزير نورلان يرميكباييف.

وقال مصدر بوزارة الدفاع في حديث لوكالة «نوفوستي» إن وزير الدفاع نورلان يرميكباييف مستعد للاستقالة بعد الانفجارات والحريق في مستودع للذخيرة بمقاطعة جامبيل.

وأشار المصدر إلى أن الوزير يواجه الآن مهمة إزالة تبعات الحادث الذي وقع أمس وحصد العديد من الأرواح، وأن القرار النهائي بخصوص الاستقالة، سيتخذ من قبل قيادة الجمهورية.

 

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