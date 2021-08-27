مسلحون نيجيريون يفرجون عن أكثر من 100 تلميذ

تلاميذ في نيجيريا (الإنترنت)

أطلق مسلحون نيجيريون سراح نحو 100 تلميذ كانوا قد اختطفوهم قبل نحو ثلاثة أشهر من مدرسة إسلامية في ولاية النيجر (شمال غرب)، بحسب ما أعلن مدير المدرسة الخميس.

وكان مجرمون مدججون بالأسلحة خطفوا في 30 مايو 136 تلميذاً من المدرسة القرآنية في تيجينا. ومذاك توفي ستة من هؤلاء التلامذة في الأسر وهرب 15 آخرون في يونيو.

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والخميس، قال مدير المدرسة أبو بكر الحسن لوكالة «فرانس برس» في اتصال هاتفي إنّه «تم الإفراج عن التلاميذ جميعاً. نحن الآن نعيدهم إلى منازلهم».

وأضاف: «لا أستطيع أن أعطيكم عدداً دقيقاً الآن. سيتعيّن علينا فحصهم عندما نعود إلى ديارنا، لكن لم يعد هناك أي تلميذ في الأسر».