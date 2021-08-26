بايدن متوعدا منفذي هجوم كابول: «ستدفعون الثمن»

الرئيس الأميركي جو بايدن يلقي خطاباً في البيت الأبيض، 24 أغسطس 2021، (ا ف ب)

توعد الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، منفذي الهجوم الانتحاري الذي استهدف مطار كابول، وأسفر عن مقتل 12 جندياً أميركياً، وعشرات المدنيين الأفغان بأنّّ الولايات المتحدة «ستطاردهم».

وفي خطاب ألقاه في البيت الأبيض ووصف فيه جنود بلاده الذين قتلوا في هذا التفجير بأنّهم «أبطال»، قال بايدن: «لن نسامح. لن ننسى. سنطاردكم ونجعلكم تدفعون الثمن»، بحسب «فرانس برس».

- مقتل 12 عسكريا أميركيا وإصابة 15 آخرين في هجوم مطار كابل

- الجيش الأميركي يتوعد بالرد على تنظيم «داعش» بعد هجوم مطار كابل

- غوتيريس يدعو مجلس الأمن إلى اجتماع حول أفغانستان

وكان قائد القيادة الأميركية المركزية الجنرال، كينيث ماكنزي، أعلن في وقت سابق أنَّ 12 عسكريا أميركيًا قتلوا وجُرح 15 آخرون في هجوم مطار كابل، اليوم الخميس، الذي نفذه تنظيم «داعش خرسان»، مشيرًا إلى أن «عددًا من المدنيين الأفغان قتلوا وجرحوا خلال الهجوم».

وتوعد ماكنزي تنظيم «داعش» بالرد على الهجوم مطار كابل، وقال للصحفيين: «نعمل بجهد كبير لنحدد من المسؤول، ومن الأشخاص المرتبطين بهذا الهجوم الجبان، ونحن مستعدون للتحرك ضده»، مضيفًا أن القوات الأميركية «جاهزة ومستعدة لمواجهة» أي هجمات أخرى لتنظيم داعش.

من جانبه، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مساء الخميس، الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع لمناقشة الوضع الفوضوي في أفغانستان، وفق ما أفاد دبلوماسيون.