الجيش الأميركي يؤكد مواصلة عمليات الإجلاء رغم هجمات كابل

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال، كينيث ماكنزي، أن الجسر الجوي سيستمر رغم الهجوم الذي نفذه تنظيم «داعش خرسان» على مطار كابل وأدى إلى مقتل عشرات بينهم 12 عسكريا أميركيا، اليوم الخميس.

وقال ماكنزي في تصريح نقلته «فرانس برس»: «نواصل تنفيذ مهمتنا الأولى وهو إخراج أكبر عدد من الأشخاص من أفغانستان»، مضيفا أن «تنظيم الدول الإسلامية (داعش خرسان) لن يثنينا عن إنجاز هذه المهمة».

وأعلن كينيث ماكنزي أن 12 عسكريا أميركيا قتلوا وجرح 15 آخرون إضافة إلى مقتل وإصابة عددا من المدنيين الأفغان، بحسب «فرانس برس».