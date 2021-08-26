مقتل 12 عسكريا أميركيا وإصابة 15 آخرين في هجوم مطار كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 09:27 مساء
مواطنون يسعفون مصابين جراء الانفجار الذي وقع قرب مطار كابول، 26 أغسطس 2021. (الإنترنت)

أعلن قائد القيادة الأميركية المركزية الجنرال، كينيث ماكنزي، أن 12 عسكريا أميركيا قتلوا وجرح 15 آخرون في هجوم مطار كابل، اليوم الخميس، الذي نفذه تنظيم «داعش خرسان»، مشيرا إلى أن «عددا من المدنيين الأفغان قتلوا وجرحوا خلال الهجوم»، بحسب «فرانس برس».

وأجل الرئيس الأميركي جو بايدن لقائه الذي كان مقررا اليوم الخميس، في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى غدٍ الجمعة،  بحسب ما أعلن البيت الأبيض بعدما ألغى بايدن كل مواعيده ليركز على التفجير الذي وقع قرب مطار كابل.

وأسفر الهجوم الذي وقع في محيط مطار كابل في العاصمة الأفغانية اليوم عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم أفراد من الجيش الأميركي، بحسب ما أعلنت مصادر في العاصمة الأفغانية ووزارة الدفاع الأميركية.

ووقع الهجوم في موقعين قرب المطار الذي يشهد عمليات إجلاء مكثفة للرعاية الغربيين ومواطنين أفغان، بالتزامن مع انسحاب الجيش الأميركي من هناك بناء على اتفاق مع حركة «طالبان» الإسلامية التي سيطر مقاتلوها قبل أسبوعين على كابل.

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