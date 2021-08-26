تأجيل لقاء بايدن وبينيت في البيت الأبيض إلى الجمعة

البيت الأبيض مقر الرئيس الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

تأجل لقاء الرئيس الأميركي جو بايدن الذي كان مقررا اليوم الخميس، في واشنطن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إلى غدا الجمعة، على ما أعلن البيت الأبيض بعدما ألغى بايدن كل مواعيده ليركز على التفجير الذي وقع قرب مطار كابول.

ونقلت «فرانس برس» عن البيت الأبيض أن «اجتماع الرئيس الثنائي أرجئ إلى يوم غد» الجمعة. وكان يفترض أن يلتقي بايدن وبينيت الخميس عند الساعة 15,30 ت غ.

وأسفر الهجوم الذي وقع في محيط مطار كابول في العاصمة الأفغانية اليوم عن سقوط عشرات القتلي والجرحى بينهم أفراد من الجيش الأميركي، بحسب ما أعلنت مصادر في العاصمة الأفغانية ووزارة الدفاع الأميركية.

ووقع الهجوم في موقعين قرب المطار الذي يشهد عمليات إجلاء مكثفة للرعاية الغربيين ومواطنين أفغان بالتزامن مع انسحاب الجيش الأميركي من هناك بناء على اتفاق مع حركة «طالبان» الإسلامية التي سيطر مقاتلوها قبل أسبوعين كابول.