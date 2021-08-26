ألمانيا تستكمل عملية الإجلاء الخاصة بها من أفغانستان

لاجئون من أفغانستان على متن طائرة عسكرية. (الألمانية)

استكملت ألمانيا سحب جميع جنودها من أفغانستان وإنهاء عملية الإجلاء الخاصة بها، بالتزامن مع انسحاب الجيش الأميركي من كابل في عملية بدأت قبل أيام، المصحوبة بعمليات إجلاء موسعة للرعايا الغربيين ومواطنين أفغان.

وأعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب-كارينباور، اليوم الخميس، أن برلين أنهت سحب جميع جنودها من أفغانستان مع مغادرة آخر طائرة إجلاء تابعة لها مطار كابل، بحسب «فرانس برس».

وقالت الوزيرة: «جميع الجنود وأعضاء وزارة الخارجية والشرطة الفدرالية الذين قادوا هذه المهمة إلى نهاية آمنة بالنسبة إلينا على الأرض قد غادروا كابل جوا»، مضيفة أن عمليات الإجلاء العسكرية انتهت الآن.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» إن آخر ثلاث طائرات إجلاء تابعة للجيش الألماني أقلعت في وقت مبكر من مساء اليوم (بالتوقيت المحلي) من مطار العاصمة الأفغانية كابل، إلى طشقند، عاصمة أوبكستان.

وأضاف موقع «دويتش فيله» التابع لهيئة الإذاعة الألمانية أن إجمالي عدد الطائرات التي استخدمها الجيش اليوم لإجلاء محتاجين للحماية والجنود المشاركين في المهمة وصل إلى أربع طائرات، مشيرا إلى أن الجيش الألماني نفى وقوع أي إصابات بين جنوده جراء الانفجار الذي وقع قرب مطار العاصمة الأفغانية.