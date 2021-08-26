جونسون: بريطانيا ستواصل عمليات الإجلاء على الرغم من هجوم كابل

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن لندن «ستواصل» عملية إجلاء رعاياها والمواطنين الأفغان من كابل على الرغم من هجوم الخميس، الذي وقع قرب مطار العاصمة وأوقع قتلى وجرحى بينهم أميركيون.

وفيما يتعلق بالهجوم قال جونسون: «كنا نتوقعه»، مضيفا: «سنواصل هذه العملية، ونحن الآن نقترب من نهايتها على أي حال» بحسب «فرانس برس».

وتوقع جونسون أن تسمح حركة طالبان التي سيطر مقاتلوها على العاصمة لمن يريد الخروج من أفغانستان بالمغادرة بعد 31 أغسطس، منددا بالهجوم الذي وقع قرب مطار كابل أثناء عمليات الإجلاء للرعايا الغربيين.

ورجح رئيس الوزراء البريطاني مقتل عدد من عناصر حركة طالبان جراء الهجوم، معتبرا أنه يظهر صعوبة سيطرة أي سلطة جديدة على الوضع في أفغانستان.