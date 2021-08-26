«طالبان»: تفجيرا مطار كابل وقعا في منطقة خاضعة للجيش الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 07:20 مساء
جنود أميركيون في مطار كابل، 22 أغسطس 2021 (أ ف ب)

دانت حركة طالبان الانفجارين اللذين وقعا اليوم الخميس، أمام مطار كابل، في منطقة قالت إنها خاضعة لإشراف الجيش الأميركي.

وجاء في بيان للناطق باسم الحركة عبر موقع «تويتر»: «تدين الإمارة الإسلامية بقوة التفجير الذي استهدف مدنيين في مطار كابل، فالانفجار وقع في منطقة خاضعة أمنيًا لمسؤولية القوات الأميركية»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وقتل خمسة أشخاص وأصيب 10 آخرون في التفجير، أثناء عمليات إجلاء لأفغان يريدون مغادرة البلاد بالتزامن من انسحاب الجيش الأميركي، فيما أعلنت واشنطن أن أميركيين من بين ضحايا الهجوم.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في تغريدة على «تويتر»: «أؤكد أن الانفجار في أباي غايت ناجم عن اعتداء معقد أوقع ضحايا أميركيين ومدنيين».

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