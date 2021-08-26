5 قتلى و10 جرحى في انفجار قرب مطار كابل بينهم أميركيون

سيدة مصابة جراء الانفجار الذي وقع قرب مطار كابول في أفغانستان، الخميس 26 أغسطس 2021. (فرانس برس)

قتل خمسة أشخاص وأصيب 10 آخرون نقلوا إلى المستشفى، جراء الانفجار الذي وقع قرب مطار العاصمة الأفغانية كابل حيث تجري عمليات إجلاء أفغان يريدون مغادرة البلاد بالتزامن من انسحاب الجيش الأميركي، فيما أعلنت واشنطن أن أميركيين من بين ضحايا الهجوم، بحسب «فرانس برس».

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية جون كيربي في تغريدة على «تويتر»: «أؤكد أن الانفجار في أباي غايت ناجم عن اعتداء معقد أوقع ضحايا أميركيين ومدنيين» من دون الإشارة إلى سقوط قتلى. وأضاف: «يمكننا التأكيد أيضا أن انفجارا آخر على الأقل وقع في فندق بارون أو في محيطه، والواقع قرب أباي غايت».

وأكد كيربي في وقت سابق، أن انفجارين وقعا قرب المطار نجم أحدهما «عن هجوم معقد أدى إلى وقوع عدد من الضحايا الأميركيين والمدنيين».