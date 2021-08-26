المعارض الروسي نافالني يصف سجنه بـ«معسكر عمل صيني»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 أغسطس 2021, 12:06 مساء
المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال جلسة محاكمة في موسكو، 24 يونيو 2019. (أ ف ب)

أجرى المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، أول مقابلة صحفية له من سجنه الذي قارنه بـ«معسكر عمل صيني»، قائلًا إنه «مجبر على مشاهدة التلفزيون الحكومي الروسي لمدة ثماني ساعات يوميًا».

ونافالني، الذي بنى حياته السياسية بالعمل على مكافحة الفساد وكشفه في روسيا يقضي عقوبة في سجن شديد الحراسة في بوكروف، على بُعد 100 كيلومتر شرق موسكو. وقال لجريدة «نيويورك تايمز» الأميركية إن أيام الأعمال الشاقة في المعسكرات السوفياتية قد ولت، وتم استبدالها بما وصفه بـ«العنف النفسي» عبر غسل الأدمغة والدعاية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ونقلت الصحيفة عنه في المقابلة التي نُشرت، الأربعاء، قوله عن السجن: « تتخيّل رجالًا بعضلات مفتولة وأوشام وأسنان حديدية يتحاربون بالخناجر لأخذ أفضل سرير بجوار النافذة»، وأضاف: «لكن عليك أن تتخيّل شيئًا مثل معسكر عمل صيني، حيث يسير الجميع في طابور وكاميرات المراقبة معلّقة في كل مكان. هناك السيطرة المستمرّة وثقافة الوشاية».

- موسكو تتهم الغرب بالسعى لـ«التدخل» في انتخاباتها من بوابة نافالني

وأكد أن الحراس يقومون بمراقبتهم وهم يشاهدون ساعات من الدعاية الحكومية، ولا يسمحون لهم بالقراءة أو حتى الكتابة. ومع ذلك ظلّ نافالني متفائلًا بشأن مصير مستقبل نظام فلاديمير بوتين، مشدّدًا على أنه «سينتهي يومًا ما»، وقال: «عاجلًا أم آجلًا هذه الغلطة سيتم تصحيحها وروسيا ستتقدّم إلى الأمام إلى مسار ديمقراطي وأوروبي من التنمية. لأنه ببساطة هذا ما يريده الناس».

كما كرر انتقاده للولايات المتحدة والحكومات الأوروبية لفرضها عقوبات على روسيا، كون هذه العقوبات تضر بالشعب الروسي وليس بمن هم في السلطة، وأشار إلى أنه لم يتعرض للاعتداء من قبل أي من السجناء؛ بل كان «يستمتع» بإعداد الوجبات الخفيفة معهم.

ومنذ سجنه في مارس لم يلتزم نافالني الصمت؛ إذ بعث برسالة من السجن واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخباره، لكنّ المقابلة مع «نيويورك تايمز» هي الأولى له منذ سجنه. وهذا الشهر وجّهت تهم جديدة إلى نافالني قد تطيل مدة سجنه ثلاث سنوات في حالة إدانته، ولن يكون بالإمكان إطلاق سراحه إلا بعد العام 2024  الذي من المقرّر أن تجري فيه انتخابات رئاسية في روسيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

واشنطن وحلفاؤها تحذر من «تهديد إرهابي» في مطار كابل
دولى
«طيران دلتا» الأميركية تغرم موظفيها غير المطعمين 200 دولار شهريا
اقتصاد
خبراء «الصحة العالمية» يحذرون من «توقف» البحث عن منشأ وباء «كوفيد-19»
دولى
الجيش التركي يغادر أفغانستان
دولى
السودان يوضح تأثير سد إثيوبيا على فيضانات هذا العام
دولى
حسن البيجو ينتهي من تصوير «يا غاليين القلب ما ينساكم»
ثقافة وفن
المدير الرياضي لباريس سان جيرمان: تصرف ريال مدريد لضم مبابي غير محترم
رياضة عالمية
بعد انتهاء مهلة تجميد البرلمان وتمديدها.. تونس إلى أين؟
عربى
«فرانس برس»: تلوث «كارثي» يضرب شواطئ العاصمة الليبية طرابلس
ليبيا
«المركزي» ببنغازي ينتقد «تجاهله» في اجتماعات توحيد المصرف.. ويطالب الكبير ...
ليبيا
لون جديد من رولز رويس كولينان
سيارات
موقع أميركي يروي التفاصيل.. «حرب النجوم» كاد يتسبب في حرب بين ليبيا وتونس
ليبيا
المغرب يعلق على قرار الجزائر بقطع العلاقات
عربى
بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
ليبيا
مجلس الوزراء يصدر لائحة نظام الإيرادات المحلية
ليبيا
عضو لجنة «5+5»: مهمتنا ليست توحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مدينة سويسرية ضحية هجوم معلوماتي خطير