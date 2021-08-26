المعارض الروسي نافالني يصف سجنه بـ«معسكر عمل صيني»

المعارض الروسي أليكسي نافالني خلال جلسة محاكمة في موسكو، 24 يونيو 2019. (أ ف ب)

أجرى المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني، أول مقابلة صحفية له من سجنه الذي قارنه بـ«معسكر عمل صيني»، قائلًا إنه «مجبر على مشاهدة التلفزيون الحكومي الروسي لمدة ثماني ساعات يوميًا».

ونافالني، الذي بنى حياته السياسية بالعمل على مكافحة الفساد وكشفه في روسيا يقضي عقوبة في سجن شديد الحراسة في بوكروف، على بُعد 100 كيلومتر شرق موسكو. وقال لجريدة «نيويورك تايمز» الأميركية إن أيام الأعمال الشاقة في المعسكرات السوفياتية قد ولت، وتم استبدالها بما وصفه بـ«العنف النفسي» عبر غسل الأدمغة والدعاية، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».

ونقلت الصحيفة عنه في المقابلة التي نُشرت، الأربعاء، قوله عن السجن: « تتخيّل رجالًا بعضلات مفتولة وأوشام وأسنان حديدية يتحاربون بالخناجر لأخذ أفضل سرير بجوار النافذة»، وأضاف: «لكن عليك أن تتخيّل شيئًا مثل معسكر عمل صيني، حيث يسير الجميع في طابور وكاميرات المراقبة معلّقة في كل مكان. هناك السيطرة المستمرّة وثقافة الوشاية».

- موسكو تتهم الغرب بالسعى لـ«التدخل» في انتخاباتها من بوابة نافالني

وأكد أن الحراس يقومون بمراقبتهم وهم يشاهدون ساعات من الدعاية الحكومية، ولا يسمحون لهم بالقراءة أو حتى الكتابة. ومع ذلك ظلّ نافالني متفائلًا بشأن مصير مستقبل نظام فلاديمير بوتين، مشدّدًا على أنه «سينتهي يومًا ما»، وقال: «عاجلًا أم آجلًا هذه الغلطة سيتم تصحيحها وروسيا ستتقدّم إلى الأمام إلى مسار ديمقراطي وأوروبي من التنمية. لأنه ببساطة هذا ما يريده الناس».

كما كرر انتقاده للولايات المتحدة والحكومات الأوروبية لفرضها عقوبات على روسيا، كون هذه العقوبات تضر بالشعب الروسي وليس بمن هم في السلطة، وأشار إلى أنه لم يتعرض للاعتداء من قبل أي من السجناء؛ بل كان «يستمتع» بإعداد الوجبات الخفيفة معهم.

ومنذ سجنه في مارس لم يلتزم نافالني الصمت؛ إذ بعث برسالة من السجن واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخباره، لكنّ المقابلة مع «نيويورك تايمز» هي الأولى له منذ سجنه. وهذا الشهر وجّهت تهم جديدة إلى نافالني قد تطيل مدة سجنه ثلاث سنوات في حالة إدانته، ولن يكون بالإمكان إطلاق سراحه إلا بعد العام 2024 الذي من المقرّر أن تجري فيه انتخابات رئاسية في روسيا.