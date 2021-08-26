واشنطن وحلفاؤها تحذر من «تهديد إرهابي» في مطار كابل

أفغان أمام الجزء العسكري من مطار كابل، 20 أغسطس 2021، (ا ف ب)

ناشدت الولايات المتحدة الحشود المتجمعة قُرب مطار كابل لإجلائهم من أفغانستان بعد سقوطها في أيدي حركة طالبان، أن يغادروا المكان فورًا بسبب «تهديدات أمنية»، في حين وجّهت بريطانيا وأستراليا تحذيرًا أكثر دقة بحديثهما عن «تهديد مرتفع» بوقوع هجوم إرهابي.

وكتبت وزارة الخارجية البريطانية في وقت متأخر من ليل الأربعاء على موقعها الإلكتروني: «لا تذهبوا إلى مطار حامد كرزاي الدولي في كابل»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضافت: «هناك خطر مرتفع ومستمرّ بوقوع هجوم إرهابي»، في وقت لا يزال فيه آلاف الأفغان محتشدين عند بوابات المطار على أمل إجلائهم من بلدهم بعدما سيطرت عليه «طالبان».

وتابعت الخارجية في نصيحتها: «إذا كنتم في منطقة المطار، فغادروها إلى مكان آمن وانتظروا المزيد من التعليمات، أما إذا كنتم قادرين على مغادرة أفغانستان بأمان بطرق أخرى، فافعلوا ذلك على الفور».

وبالمثل، حذَّرت وزارة الخارجية الأسترالية من أن «هناك تهديدًا مرتفعًا للغاية بوقوع هجوم إرهابي»، كما نصحت لندن أولئك الذين يحاولون مغادرة أفغانستان بعدم التوجّه إلى المطار، وطلبت من أولئك الموجودين خارجه حاليًا «الذهاب إلى مكان آمن وانتظار مزيد من المعلومات».

وأمس الأربعاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن طالبان تعهدت السماح للأميركيين ولرعايا دول أخرى وكذلك أيضًا للمواطنين الأفغان «المعرّضين للخطر» بالمغادرة بعد انسحاب القوات الأجنبية من كابل في 31 أغسطس الجاري.