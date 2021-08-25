دبي تعلن القبض على أحد أخطر مهربي المخدرات الإيطاليين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 07:53 مساء
من أخطر المطلوبين في إيطاليا تاجر المخدرات رافالي إيمبريالي. (الإنترنت)

أكدت سلطات إمارة دبي، الأربعاء، أنها أوقفت أخيرًا واحدًا من أخطر المطلوبين في إيطاليا وهو تاجر المخدرات رافالي إيمبريالي، وأحد المقربين منه.

ويعد رافالي إيمبريالي، أحد أبرز وجوه الجريمة المنظمة في نابولي بجنوب إيطاليا، والذي يعتبر من أخطر الفارين الإيطاليين، وأوقف في الرابع من أغسطس بالتنسيق مع الشرطة الدولية «إنتربول» والشرطة الأوروبية «يوروبول»، بعدما كان مطلوبًا منذ ست سنوات، وفق «فرانس برس».

والأربعاء، أكدت شرطة دبي، في بيان، اعتقاله، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على «رافاييل ماوريلو، أحد أبرز المقربين إليه، والمسؤول عن عمليات القتل والاغتيالات في عصابة كامورا، والمطلوب لدى الإنتربول والسلطات الإيطالية بتهمة القتل العمد لأحد الأشخاص في موطنه باستخدام سلاح ناري غير مرخص، إلى جانب تهم الانتماء إلى عصابة إجرامية». وبحسب الشرطة فإن إيمبريالي كان ينتحل اسم أنطونيو روكو، واستخدم أكثر من سيارة لإخفاء تحركاته.

إخفاء تحركاته 
ونقل البيان عن العميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية قوله، إن إيمبريالي كان «يستخدم أكثر من سيارة في تنقله اليومي لإخفاء تحركاته، واختار العيش في مقر سكن مستقل لمراقبة من يقترب منه، إلى جانب عدم قيامه بتسجيل عنوان واضح له في الدولة».

وبحسب البيان فإن الشرطة «ضبطت في مسكن زعيم العصابة مبالغ مالية وساعات ومقتنيات ثمينة، من بينها لوحات فنية كان يحرص على جمعها».

وقالت الشرطة إنها أحالت ملف إيمبريالي والمقرب منه «إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية القاضية بتسليمهما طبقًا للقوانين الدولية المتبعة في هذا الشأن».

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