الجيش التركي يغادر أفغانستان

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 07:40 مساء
عناصر تابعة للجيش التركي في أفغانستان. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع التركية الأربعاء أنها بدأت سحب قواتها من أفغانستان، متخلية على ما يبدو عن خطتها المساعدة في تأمين مطار كابل.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أن «القوات المسلحة التركية ستعود إلى أرض الوطن معتزة بنجاحها في إتمام المهام الموكلة إليها»، وفق «فرانس برس».

وقبل الإعلان عن بدء الانسحاب التركي من أفغانستان، نقلت «رويترز» عن مصدران تركيان إن حركة «طالبان» طلبت من تركيا مساعدة فنية لتشغيل مطار كابل بعد رحيل القوات الأجنبية.

وأضاف المسؤولان أن الحركة تصر، رغم طلب الدعم الفني من أنقرة لتشغيل المطار، على انسحاب القوات التركية بالكامل بحلول المهلة النهائية في أواخر أغسطس. وقال أحد المسؤولين إن الطلب المشروط من حركة طالبان وضع أنقرة أمام قرار صعب بشأن قبول مهمة محفوفة بالمخاطر.

تشغيل مطار كابل
وكانت تركيا جزءا من بعثة حلف شمال الأطلسي في أفغانستان ولا يزال لديها مئات الجنود في مطار كابل. ويقول المسؤولون إنهم مستعدون للانسحاب خلال وقت قصير. غير أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان قالت على مدى شهور إنها قد تبقي على قوات في المطار إذا طُلب منها ذلك.

ولم يتضح إن كانت تركيا ستوافق على تقديم مساعدة فنية مع عدم إبقاء قواتها هناك لتوفير الأمن. وذكر مسؤول تركي آخر أن القرار النهائي سيتخذ بحلول 31 أغسطس، حين تنقضي المهلة النهائية لمغادرة القوات الأجنبية البلاد.

واستمرار تشغيل المطار بعد تسليم القوات الأجنبية السيطرة عليه أمر حيوي ليس فقط لأفغانستان للبقاء على اتصال بالعالم ولكن أيضا للحفاظ على الإمدادات وعمليات المساعدة.

إنهاء عمليات الإجلاء الجوي 
وأعلنت وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الأربعاء، التزامها بالموعد المحدد لإنهاء عمليات الإجلاء الجوي من مطار كابل، وذلك خلال مؤتمر صحفي لها بشأن تطورات عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأكد «البنتاغون» أن عمليات الإجلاء متواصلة من مطار كابل، مشيرا إلى أنه يواصل أيضا «عمليات التدقيق الأمني للأشخاص الذين يتم إجلاؤهم من أفغانستان».

كما أكد الالتزام «بموعد 31 أغسطس لإنهاء الإجلاء الجوي من أفغانستان»، وكذلك على مساعدة من يحتاج للإجلاء، لكن الوزارة الأميركية قالت إنه «إذا دعت الحاجة، في آخر يومين ستكون الأولوية لإجلاء القوات الأميركية والعتاد العسكري».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حسن البيجو ينتهي من تصوير «يا غاليين القلب ما ينساكم»
ثقافة وفن
بعد انتهاء مهلة تجميد البرلمان وتمديدها.. تونس إلى أين؟
عربى
«المركزي» ببنغازي ينتقد «تجاهله» في اجتماعات توحيد المصرف.. ويطالب الكبير ...
ليبيا
لون جديد من رولز رويس كولينان
سيارات
موقع أميركي يروي التفاصيل.. «حرب النجوم» كاد يتسبب في حرب بين ليبيا وتونس
ليبيا
المغرب يعلق على قرار الجزائر بقطع العلاقات
عربى
بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
ليبيا
مجلس الوزراء يصدر لائحة نظام الإيرادات المحلية
ليبيا
عضو لجنة «5+5»: مهمتنا ليست توحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
ليبيا
أربعة رياضيين ليبيين في سجون إيطاليا ينتظرون العون منذ ست سنوات
ليبيا
الدبيبة: لم أدرس بعد اقتراح تغيير إدارة مؤسسة النفط.. وكل شيء ممكن
ليبيا
الدبيبة يتحدث لـ«بلومبرغ» عن «عقبات» في طريق الانتخابات.. وموقفه من ترشح سيف ...
ليبيا
«شبح تأجيل الانتخابات».. هل «أفرط» الجميع في التفاؤل؟
ليبيا
جريدة «الوسط»: حرب بيانات تُفجرها رسائل «5+5» المسربة
ليبيا
ظهور مفردات «لغة الحرب» مع اقتراب العد التنازلي لساعة الانتخابات
ليبيا
منع دخول العاملين الأجانب إلى ليبيا جوا إلا بعد حصولهم على تأشيرة العمل
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيراري تبتكر نظام تبريد جديد لسياراتها