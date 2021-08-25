بيان للخارجية السعودية حول قطع العلاقات بين الجزائر والمغرب

علم المملكة العربية السعودية. (الإنترت)

عبرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن أسف حكومة المملكة لما آلت إليه تطورات العلاقات بين «الأشقاء في كل من المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية».

وأعربت الخارجية السعودية في بيانها عن أمل حكومة المملكة في عودة العلاقات بين البلدين بأسرع وقت ممكن، بحسب وكالة الأنباء السعودية «واس».

حلول للمسائل الخلافية

ودعت المملكة «الأشقاء في البلدين إلى تغليب الحوار والدبلوماسية لإيجاد حلول للمسائل الخلافية بما يسهم في فتح صفحة جديدة للعلاقات بين البلدين الشقيقين، وبما يعود بالنفع على شعبيهما ويحقق الأمن والاستقرار للمنطقة ويعزز العمل العربي المشترك».

وكانت الجزائر قررت أمس الثلاثاء، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة الرباط بالقيام بأعمال غير ودية وعدائية ضدها.

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وأعربت المملكة المغربية عن أسفها لقرار الجزائر قطع العلاقات معها اعتبارًا من يوم الثلاثاء. وقال بيان لوزارة الخارجية المغربية إن «المملكة المغربية أخذت علمًا بالقرار الأحادي للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداءً من هذا اليوم».

وأعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الثلاثاء، قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما وصفها بـ«الأعمال العدائية» للمملكة المغربية. وقال لعمامرة، في مؤتمر صحفي: «قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداءً من اليوم الثلاثاء».