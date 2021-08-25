«النهضة» التونسي يعبر عن قلقه من قرار تمديد سلطات الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 03:55 مساء
رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. (الإنترنت)

عبّر حزب «النهضة» أكبر حزب في البرلمان التونسي عن قلقه، أمس الثلاثاء، مما وصفه بالغموض المحيط بمستقبل البلاد بعد قرار الرئيس قيس سعيد تمديد إجراءات الطوارئ التي أعلنها قبل شهر حتى إشعار آخر.

وكان الحزب الإسلامي المعتدل، قد وصف قرارات سعيد وسيطرته على السلطات الحاكمة وتجميد عمل البرلمان بأنها انقلاب؛ لكن البيانات الصادرة عن الحزب مؤخرًا تكتفي بوصف الخطوات بأنها انتهاك للدستور، بحسب «رويترز».

في انتظار الحكومة
ولم يعين سعيد رئيسًا للوزراء أو حكومة ولم يعلن ما ينوي فعله رغم مرور شهر على قراراته وسط تكهنات واسعة النطاق بأنه يعتزم إعادة صياغة الدستور الديمقراطي الصادر العام 2014. وقالت الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من مساء الإثنين إن سعيد قرر تمديد الإجراءات حتى إشعار آخر ولم تقدم مزيدًا من التفاصيل لكنها أضافت أنه سيلقي كلمة في الأيام المقبلة.

-  بعد انتهاء مهلة تجميد البرلمان وتمديدها.. تونس إلى أين؟
-  قيس سعيد ​يمدد قرار تعليق أعمال البرلمان

ونشبت الأزمة الدستورية في وقت يعاني فيه الاقتصاد التونسي وتواجه البلاد الصعاب للتصدي لخطر وشيك على المال العام بعد عشر سنوات على الثورة التي جلبت الديمقراطية. وحثت الولايات المتحدة وفرنسا وأحزاب سياسية تونسية ونقابة العمال ذات النفوذ سعيد على الإسراع بتعيين حكومة وإعطاء صورة عن خططه للمستقبل.

دعم شعبي 
لكن تدخل الرئيس قوبل بدعم شعبي واسع النطاق على ما يبدو. وأقال سعيد خلال الشهر المنصرم مسؤولين كبارًا في الحكومة الوطنية والحكومات الإقليمية وفي الوكالات الأمنية وغيرها من الهيئات.

ونشرت الرئاسة التونسية مقطعًا مصورًا لسعيد خلال لقائه مع وزير التجارة يوم الثلاثاء. وقال سعيد «المؤسسات السياسية اللي موجودة بالشكل اللي كانت تعمل به خطر جاثم على الدولة... البرلمان نفسه خطر على الدولة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لون جديد من رولز رويس كولينان
سيارات
موسكو تتهم واشنطن بـ«فرض» أفغان فارين على دول آسيا الوسطى
دولى
موقع أميركي يروي التفاصيل.. «حرب النجوم» كاد يتسبب في حرب بين ليبيا وتونس
ليبيا
المغرب يعلق على قرار الجزائر بقطع العلاقات
عربى
الزمالك بطلاً للدوري المصري للمرة الـ13 في تاريخه
رياضة عالمية
أندية إنجلترا ترفض السماح للاعبي دول «المنطقة الحمراء» بالسفر للتوقف الدولي
رياضة عالمية
بوتين: روسيا «لن تتدخل» في أفغانستان
دولى
رسميا.. «فالفيردي» صاحب أطول عقد في ريال مدريد
رياضة عالمية
أكثر من 2 تريليون دولار القيمة السوقية لأكبر 10 شركات عربية
اقتصاد
أفغانستان: الآلاف يتوجهون إلى بانشير للانضمام لحركة المقاومة ضد طالبان
دولى
هنري ينصح مبابي في اللحظات الأخيرة قبل ضربة ريال مدريد
رياضة عالمية
وفاة الرئيس التشادي الأسبق في سجنه بالسنغال
دولى
سحب ترخيص قيادة الفيلة من المخمورين
منوعات
السفير المصري يؤكد استعداد شركات بلاده للعمل في قطاع النفط بليبيا
ليبيا
بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
ليبيا
مجلس الوزراء يصدر لائحة نظام الإيرادات المحلية
ليبيا
عضو لجنة «5+5»: مهمتنا ليست توحيد المؤسسة العسكرية
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا لم يترك بايدن 2500 جندي في أفغانستان؟
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيراري تبتكر نظام تبريد جديد لسياراتها