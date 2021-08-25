ميركل: على المجتمع الدولي مواصلة الحوار مع طالبان

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل. (أرشيفية: أ ف ب)

أكدت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الأربعاء، ضرورة أن يواصل المجتمع الدولي «الحوار مع طالبان»، الذين عادوا إلى السلطة، مشددة على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي تحققت في أفغانستان منذ نشر قوات حلف شمال الأطلسي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ميركل قولها أمام النواب في البرلمان الألماني (بوندستاغ): «يجب أن يتمثل هدفنا في الحفاظ قدر الإمكان على التغييرات التي قمنا بها على مدار العشرين عاما الماضية في أفغانستان»، مضيفة: «يتعيّن على المجتمع الدولي كذلك التحاور حول هذا الأمر مع طالبان»، بينما من المقرر أن يُستكمل انسحاب القوات الأميركية في 31 أغسطس.