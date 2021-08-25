بلجيكا: عمليات الإجلاء من أفغانستان قد تنتهي الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 أغسطس 2021, 11:53 صباحا
وزيرة الدفاع البلجيكية ليدوفين دو دوندر. (آكي)

أكدت وزيرة الدفاع البلجيكية، ليدوفين دو دوندر، اليوم الأربعاء، أن عمليات إجلاء رعايا البلاد والمتعاونين معهم من أفغانستان قد تنتهي يوم الجمعة المقبل.

وأوضحت الوزيرة أن الأمريكيين حددوا يوم الجمعة مهلة أخيرة للدول الحليفة لإنهاء عملياتها انطلاقا من مطار كابُل، لكنها «لم تستبعد أن يتم تعديل هذه المهلة»، وفق ما نقلت عنها وكالة «آكي» الإيطالية.

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وقالت: «نتحدث الآن عن يوم 27 من الشهر الحالي ولكن الموعد قد يتغير، إذ أن الوضع في أفغانستان يتطور بين ساعة وأخرى»، وفق تعبيرها.

وأعلن الجيش البلجيكي إجلاء 1147 شخصا من أفغانستان حتى اليوم.

وينص الاتفاق المبرم بين واشنطن وحركة طالبان على انسحاب كل القوات الأجنبية من أفغانستان بحلول يوم 31 أغسطس الجاري. وبدأت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب والمتعاونين معهم من الأفغان بعد سيطرة حركة طالبان بشكل «مفاجئ» وسريع على العاصمة كابُل ومعظم الأراضي الأفغانية.

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