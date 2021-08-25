موسكو تتهم واشنطن بـ«فرض» أفغان فارين على دول آسيا الوسطى

سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري في بودابست، 24 أغسطس 2021. (أ ف ب)

رأى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن القوات الأميركية «تفرض» أفغانا فارين من «طالبان» على دول آسيا الوسطى المجاورة حليفة موسكو.



وخلال زيارة إلى المجر قال لافروف إن الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع «عديد دول آسيا الوسطى» باستقبال أفغان عملوا سابقا مع القوات الأميركية في الدولة التي باتت تسيطر عليها حركة طالبان، وأضاف أن واشنطن تقول لتلك الدول إن الأفغان سيبقون على أراضيها لفترة موقتة، وفق ما نقلت وكالة «فرانس برس».



وأردف لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره المجري في بودابست: «يقولون إنها (الإقامة) ستكون لأشهر قليلة لأنهم بحاجة للوقت لإصدار التأشيرات لهم»، وتابع: «الأفغان الذين عملوا مع القوات الأميركية خضعوا على الأرجح لتدقيق أمني صارم. لماذا تحتاجون إلى شهرين آخرين لمنح هؤلاء الناس تأشيرة؟»، متهما الولايات المتحدة بعدم احترام دول آسيا الوسطى.



وبعد سيطرة طالبان، عبر نحو 1500 أفغاني إلى أوزبكستان المجاورة، حيث يقيمون في خيم على مقربة من الحدود وفق السفارة الأفغانية في طشقند.

- بوتين: روسيا «لن تتدخل» في أفغانستان

وتأتي تعليقات لافروف بعدما انتقد الرئيس فلاديمير بوتين، الأسبوع الماضي دولا غربية تحاول وضع لاجئين أفغان في دول آسيا الوسطى «قبل الحصول على تأشيرات دخول للولايات المتحدة أو دول أخرى»، محذرا من تدفق لاجئين من أفغانستان واحتمال تسلل مقاتلين إلى روسيا بذريعة طلب لجوء.

وللعديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى حدود مع كل من أفغانستان وروسيا، ما يسمح لمقاتلين مفترضين بالوصول إلى أراضيها، حسب ما أبلغ مسؤولون، الأحد.

وعبرت موسكو عن «تفاؤل حذر» بإزاء القيادة الجديدة في كابل، وقال الكرملين، الثلاثاء، إنه «يراقب عن كثب الخلافات» بشأن مسألة تمديد مهلة 31 أغسطس لاستكمال سحب القوات الأميركية من أفغانستان.