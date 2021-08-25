طالبان تجدد تحذيرها من تمديد عمليات الإجلاء بعد 31 أغسطس

الناطق باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحفي في كابل، 24 أغسطس 2021، (ا ف ب)

أصدرت حركة طالبان تحذيرا جديدا من تمديد عمليات الإجلاء الجوي الجارية من أفغانستان إلى ما بعد 31 أغسطس الجاري، مشددة على وجوب بقاء «الخبراء الأفغان» في البلاد.

وفيما فر نحو ستين ألف أجنبي وأفغاني من البلاد جوا منذ إحكام طالبان سيطرتها قبل تسعة أيام، لا تزال الفوضى مخيمة في محيط مطار كابل، حسب وكالة «فرانس برس».

ويحتشد آلاف الأفغان منذ أيام بعضهم مع عائلاتهم، عند بوابات المطار على أمل الدخول والصعود في إحدى الطائرات التي يسيرها الغربيون، والتي تتعاقب على المدرج.

وأكدت طالبان بعد الظهر رفضها «الحازم» لأي تمديد للتاريخ المحدد لاستكمال انسحاب القوات الأميركية التي تنظم هذه العمليات.

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واتهم الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، الغرب بإفراغ البلاد من قواها الحية بإجلاء الأفغان الذين تعاملوا معهم كـ«خبراء».

وقال: «لديهم طائرات ولديهم المطار، عليهم إخراج مواطنيهم والمتعاقدين معهم من هنا، لكن عليهم ألا يشجعوا الأفغان على الفرار، ولا إخراج الخبراء الأفغان من مهندسين وغير ذلك».