بايدن يبرر الانسحاب من كابول بـ«تزايد» خطر هجمات «داعش»

الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)

برّر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، قراره إنجاز الانسحاب من أفغانستان بحلول نهاية أغسطس الجاري بـ«تزايد» خطر شنّ الفرع المحلي لتنظيم «داعش» هجمات على القوات الأمريكية في كابول.



وقال بايدن إنّ الجسر الجوي الذي تقوده بلاده لإجلاء مواطنيها ورعايا الدول الغربية والمواطنين الأفغان الذين تعاونوا مع الغربيين يجب أن ينتهي قريباً؛ لأنه كلما طالت مدة بقاء الولايات المتحدة في أفغانستان كلما كان هناك «خطر حاد ومتزايد بوقوع هجوم من قبل جماعة إرهابية تعرف باسم الدولة الإسلامية-خراسان» أو ولاية خراسان في تنظيم «داعش».

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وأضاف: "كل يوم نكون فيه على الأرض هو يوم إضافي نعرف فيه أنّ تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان يسعى لاستهداف المطار ومهاجمة القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها»

وفي وقت سابق، الثلاثاء، أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن قادة مجموعة السبع، أن «مهمة» الجيش الأمريكي في أفغانستان هي «في طور الانتهاء» في 31 أغسطس، شرط أن تواصل «طالبان» تعاونها لتسهيل وصول من يرغبون في إجلائهم إلى مطار كابول، بحسب البيت الأبيض.

كذلك، طلب بايدن من «البنتاغون» وضع خطط طوارئ إذا «اقتضت الضرورة» إرجاء الانسحاب، وفق ما أوضحت المتحدثة باسمه جين ساكي في بيان.