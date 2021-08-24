نائبة الرئيس الأميركي تندد بسلوك الصين «الترهيبي»

نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس. (أ ف ب)

اتهمت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، اليوم الثلاثاء، بكين بالاستمرار في اعتماد سلوك ترهيبي حيال جيرانها في بحر الصين الجنوبي، في وقت تسعى فيه واشنطن لرص صفوف حلفائها في مواجهة الصين، وتريد الولايات المتحدة كذلك طمأنة شركائها على خلفية القلق من انكفاء أميركي أثاره الانسحاب الفوضوي للقوات الأميركية من أفغانستان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقالت هاريس في اليوم الثاني لزيارتها سنغافورة إن «بكين تواصل ممارسة الضغوط والإكراه والترهيب والمطالبة بالغالبية العظمى من بحر الصين الجنوبي»، مضيفة: «تصرفات الصين تستمر في تقويض النظام العالمي المستند إلى القانون وفي تهديد سيادة الدول».

وردت الصين على لسان الناطق باسم الخارجية الصينية وانغ وينبن الذي قال: «يمكن للولايات المتحدة أن تقدح وتذم وتقمع وترهب دولا أخرى من دون أن تدفع أي ثمن»، في إشارة إلى تدخلها في أفغانستان.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: «تستغل الولايات المتحدة على الدوام القانون لتبرير أنانيتها وتعزيز هيمنتها»، وفي سنغافورة، عرضت هاريس في خطابها بالتفصيل أهداف السياسة الخارجية للإدارة الأميركية في آسيا.

وأكدت نائبة الرئيس الأميركي: «الولايات المتحدة متحدة في وحدة صف مع حلفائها وشركائها أمام هذه التحديات»، وتطالب بكين بالسيادة على معظم مساحة البحر الغني بالموارد والذي تعبر خلاله تريليونات الدولارات من التجارة البحرية سنوياً، إلا أن دول من جنوب شرق آسيا هي بروناي، وماليزيا، والفلبين، وتايوان، وفيتنام لديها مطالب سيادية في المنطقة نفسها.

واتهمت بكين بنشر عتاد عسكري في المنطقة من بينها قاذفات صواريخ وبتجاهل قرار صادر عن محكمة دولية في 2016 اعتبر أن لا أساس لمطالبات الصين، وتفاقم التوتر في الأشهر الأخيرة بين بكين والدول التي تعارض مطالباتها في بحر الصين الجنوبي، وعبرت مانيلا عن غضبها بعدما رصدت مئات السفن الصينية في المنطقة الفلبينية الاقتصادية الخالصة في حين نشرت ماليزيا طائرات مطاردة لتعقب طائرات عسكرية صينية توغلت قرب سواحلها.

وسعت المسؤولة الأميركية إلى تهدئة المخاوف من أن التوتر المتصاعد بين الصين والولايات المتحدة سيرغم الدول المرتبطة ارتباطا وثيقا مع واحد من البلدين، على اختيار معسكر معين، وأكدت هاريس «التزامنا في جنوب شرق آسيا ومنطقة الهند، المحيط الهادئ غير موجه ضد أي دولة كانت ولا يهدف إلى إرغام أي كان على الاختيار بين الدول».

وتأتي زيارة كامالا هاريس للمنطقة بعد جولة لوزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي انتقد بشدة المطالب الصينية في المنطقة المتنازع عليها، إلا أن الأزمة في أفغانستان عززت الشكوك حول متانة الدعم الأميركي لشركاء واشنطن وألقت بظلالها على زيارة هاريس لجنوب شرق آسيا.

وبررت نائبة الرئيس الأميركي قرار جو بايدن سحب القوات الأميركية من أفغانستان، معتبرة أنه قرار «شجاع وصائب»، وشددت على أن الأميركيين يعطون الأولوية لعمليات إجلاء الأجانب والأفغان في مطار كابل، كذلك أعلنت هاريس أن واشنطن عرضت تنظيم الاجتماع السنوي لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبك» في العام 2023، الذي يضم بين اعضائه الولايات المتحدة والصين.

توترت العلاقات بين بكين وواشنطن بعد خلافات تراوحت بين الأمن الإلكتروني والمنافسة في مجال التفوق التكنولوجي وانتهاكات حقوق الإنسان في هونغ كونغ وشينجيانغ، واصلت إدارة بايدن إلى حد كبير سياسة ترامب المناهضة للصين، معتبرة أن القوة الآسيوية هي التحدي الأول لها، متبعة نهجا أكثر اعتدالا.

في سنغافورة، دعت هاريس كذلك إلى تعاون دولي أفضل لتعزيز سلاسل الإمداد، خلال اجتماع مع المسؤولين وأوساط المال والأعمال، حيث شكل نقص إنتاج المعالجات الدقيقة ضربة لقطاع صناعة السيارات، وتنتقل نائبة الرئيس الأميركي مساء إلى فيتنام.