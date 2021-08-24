مجموعة السبع: «طالبان» ستحاسب على أفعالها بخصوص الإرهاب وحقوق الإنسان

قادة مجموعة السبع في لقطة تذكارية. (الإنترنت)

أعلن قادة مجموعة السبع أن «طالبان» «ستحاسب على أفعالها على صعيد مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، خصوصًا حقوق النساء»، في بيان صدر في ختام قمتهم عبر الإنترنت الثلاثاء، حيث شدد القادة السبعة على أن أفغانستان «يجب ألا تعود أبدًا ملاذًا آمنًا للإرهاب ومصدر هجمات إرهابية» على بلدان أخرى.

كما طلب قادة مجموعة السبع من طالبان «ضمان ممر آمن» للأفغان الراغبين في مغادرة البلد «حتى 31 أغسطس وما بعده»، في «أول شرط» تضعه الدول السبع للحركة بعد سيطرتها على البلاد، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال جونسون، عبر الشبكات التلفزيونية البريطانية، إن «الشرط الأول الذي نضعه بصفتنا مجموعة السبع هو أن عليهم ضمان ممر آمن للراغبين في الرحيل حتى 31 أغسطس وما بعده»، في ختام قمة عبر الإنترنت عقدها قادة الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.