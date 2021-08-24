مجموعة السبع: «طالبان» ستحاسب على أفعالها بخصوص الإرهاب وحقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 أغسطس 2021, 07:05 مساء
قادة مجموعة السبع في لقطة تذكارية. (الإنترنت)

أعلن قادة مجموعة السبع أن «طالبان» «ستحاسب على أفعالها على صعيد مكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان، خصوصًا حقوق النساء»، في بيان صدر في ختام قمتهم عبر الإنترنت الثلاثاء، حيث شدد القادة السبعة على أن أفغانستان «يجب ألا تعود أبدًا ملاذًا آمنًا للإرهاب ومصدر هجمات إرهابية» على بلدان أخرى.

كما طلب قادة مجموعة السبع من طالبان «ضمان ممر آمن» للأفغان الراغبين في مغادرة البلد «حتى 31 أغسطس وما بعده»، في «أول شرط» تضعه الدول السبع للحركة بعد سيطرتها على البلاد، وفق ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون.

وقال جونسون، عبر الشبكات التلفزيونية البريطانية، إن «الشرط الأول الذي نضعه بصفتنا مجموعة السبع هو أن عليهم ضمان ممر آمن للراغبين في الرحيل حتى 31 أغسطس وما بعده»، في ختام قمة عبر الإنترنت عقدها قادة الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة واليابان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة الرئيس التشادي الأسبق في سجنه بالسنغال
دولى
سحب ترخيص قيادة الفيلة من المخمورين
منوعات
السفير المصري يؤكد استعداد شركات بلاده للعمل في قطاع النفط بليبيا
ليبيا
بومطاري: تجار «فاسدون» أفشلوا تجربة نظام التتبع الجمركي
ليبيا
مجلس الوزراء يصدر لائحة نظام الإيرادات المحلية
ليبيا
«فرانس برس»: لماذا لم يترك بايدن 2500 جندي في أفغانستان؟
دولى
تضارب حول خلفيات استمرار غلق الحدود بين ليبيا وتونس
ليبيا
بريطانيا: رواتب النساء أقل بنحو 73% من الرجال في مجالس الإدارات
اقتصاد
آثار فيلات أثرياء العصر الروماني مغمورة بالماء قرب نابولي
ثقافة وفن
ماذا رصدت «ديلويت» في المراجعة المالية لميزانية «المركزي» في طرابلس والبيضاء؟
ليبيا
بايدن: «حرب أفغانستان» كلفتنا 150 مليون دولار يوميا على مدى 20 عاما
دولى
الرئاسة التونسية: السعودية تعهدت بتقديم الدعم المطلوب
عربى
المسماري: مفجر بوابة زلة «داعشي» من ذوي البشرة السمراء (صور)
ليبيا
بليحق لـ«الوسط»: انحياز الحكومة وراء مطالب سحب الثقة منها.. وسنتدخل حال فشل ...
ليبيا
تقرير «ديلويت» عن «المركزي»: ضعف الشفافية والمساءلة وحديث عن فساد وقروض متعثرة
ليبيا
أربعة رياضيين ليبيين في سجون إيطاليا ينتظرون العون منذ ست سنوات
ليبيا
الدبيبة: لم أدرس بعد اقتراح تغيير إدارة مؤسسة النفط.. وكل شيء ممكن
ليبيا
الدبيبة يتحدث لـ«بلومبرغ» عن «عقبات» في طريق الانتخابات.. وموقفه من ترشح سيف ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خلل في برمجية من «مايكروسوفت» جعل ملايين البيانات الشخصية مكشوفة