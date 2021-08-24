لو دريان في أبوظبي يتفقد جهود إجلاء الرعايا الفرنسيين من كابل

أشخاص لطائرة فرنسية في قاعدة الظفرة قرب ابوظبي لنلقهم إلى باريس. 20 أغسطس 2021. (أ ف ب)

زار وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، ووزيرة الجيوش، فلورانس بارلي، الإمارات لتفقد جهود فرنسا في إجلاء أكثر من ألف أفغاني من كابل بعد سيطرة طالبان على أفغانستان، وتوجه الوزيران إلى مقر القوات الفرنسية في قاعدة الظفرة على بعد حوالى 30 كيلومترا عن العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث أقام الجيش الفرنسي جسرا جويا باتجاه كابل، بحسب بيان مشترك.

وقال الوزيران في البيان إنّه منذ 15 من أغسطس، وصل فرنسا عبر الإمارات «قرابة 100 مواطن فرنسي و40 مواطنا من دول شريكة وأكثر من ألف أفغاني» من الذين كانوا مهدّدين بسبب عملهم في منظمات غير حكومية ومؤسسات فرنسية، أو بسبب عملهم في مؤسسات المجتمع المدني.

ووصلت طائرة سادسة تنقل 250 فرنسيا وأفغانيا مساء الأحد، إلى باريس، ثم طائرة سابعة ليل الأحد- الإثنين مع 150 شخصا، وأقامت فرنسا، على غرار دول أخرى، جسرا جويا بين باريس وكابل عبر القاعدة الإماراتية لإجلاء رعاياها والأفغان المهددين الذين يريدون الفرار من بلادهم.

وسيلتقي الوزيران الفرنسيان مع «دبلوماسيين، وعسكريين، وعناصر شرطة، وجميع الأفراد الذين يساعدون في عمليات الاخلاء من كابل في ظروف بالغة الصعوبة»، وسيلتقي الوزيران أيضا ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وسيشكّل اللقاء فرصة «لشكر السلطات الإماراتية لدعمها في قيادة عمليات الإجلاء» بالإضافة إلى «التأكيد على تميز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا والإمارات»، وفقا للبيان.

وتحولت الإمارات إلى مركز لعمليات الإجلاء، وتستخدم السلطات الفرنسية إمارتي أبوظبي ودبي نقطتي عبور لرعاياها وللاجئين المصرح بإجلائهم، وتشهد الطرق المؤدية إلى مطار كابل ازدحاما خانقا، وتحتشد عائلات ضمن نطاق حزام من الأسلاك الشائكة يفصل بين الأراضي الخاضعة لسيطرة طالبان وتلك الخاضعة لسيطرة القوات الأميركية وحلفائها.

تمكنت طالبان من السيطرة على جميع المناطق الأفغانية تقريباً بعد هجوم واسع النطاق بدأته في مايو مع بدء الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية وخصوصاً الأميركية من البلاد، وأتى ذلك بعد عشرين عاماً على غزو تحالف بقيادة الولايات المتحدة أفغانستان وطردها من السلطة بسبب رفضها تسليم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أعقاب اعتداءات 11 سبتمبر 2001.