«طالبان» تعين حاكما بالإنابة لـ«مصرف أفغانستان»

الناطق باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد. (الإنترنت)

أعلنت حركة «طالبان»، اليوم الإثنين، تعيين حاكم بالإنابة لـ«مصرف أفغانستان» بغرض «تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس».

وعلى حسابه في «تويتر»، قال الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد: «تم تعيين الحاج محمد إدريس حاكمًا بالنيابة لبنك (دا أفغانستان) من قبل قيادة الإمارة الإسلامية، لغرض تنظيم المؤسسات الحكومية والقضايا المصرفية ومعالجة مشاكل الناس»، بحسب «روسيا اليوم».

وأفاد مصدران في «طالبان» لـ«فرانس برس»، اليوم الإثنين، بأن الحركة لن تعلن تشكيلتها الحكومية قبل استكمال الولايات المتحدة عملية سحب جنودها.

وقال مصدر في طالبان «اتُخذ قرار بأنه لن يتم إعلان تشكيلة الحكومة في ظل وجود جندي أميركي واحد في أفغانستان»، في تصريحات أكّد مصدر آخر في الحركة صحتها.