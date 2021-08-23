أفغانية تلد طفلة على متن طائرة عسكرية أميركية.. وتصرف الطيار أنقذ حياة الأم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 07:14 مساء
إنجاب طفلة على متن طائرة عسكرية أميركية. (سي إن إن)

أعلنت قيادة النقل الجوي العسكرية الأميركية إنقاذ حياة امرأة أفغانية ومساعدتها في إنجاب طفلة على متن طائرة عسكرية، ضمن إحدى رحلات إجلاء الأفغان بعد سيطرة حركة «طالبان» على البلاد.

ونشرت قيادة النقل الجوي، عبر حسابها على «تويتر»، صورًا للحظة نزول الأم الأفغانية من الطائرة، قائلة إن «أفراد الدعم الطبي يساعدون أمًّا أفغانية وعائلتها للخروج من طائرة طراز C-17 تابعة للقوات الجوية الأميركية، بعد لحظات من ولادتها طفلًا على متن الطائرة مع الهبوط في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا»، بحسب «سي إن إن عربي».

مرحلة المخاض 
وأضافت قيادة النقل الجوي أنه «أثناء رحلة جوية من قاعدة انطلاق وسيطة في الشرق الأوسط، دخلت الأم في مرحلة المخاض وبدأت تعاني مضاعفات. وقرر قائد الطائرة النزول عن ارتفاعه لزيادة ضغط الهواء في الطائرة، مما ساعد على استقرار وإنقاذ حياة الأم».

وتابعت بالقول: «عند الهبوط، جاء عناصر القوات الجوية الطبية إلى الطائرة، وقاموا بمساعدتها في ولادة طفلتها بحجرة الشحن بالطائرة. وتم نقل الطفلة والأم إلى مرفق طبي قريب وهما في حالة جيدة».

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