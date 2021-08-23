إيران تدعو إلى حكومة أفغانية «شاملة» بمشاركة كافة الأطياف

مقاتلو «طالبان» في سيارة على جانب الطريق في هرات ثالث أكبر مدينة في أفغانستان. (أ ف ب)

دعت إيران القلقة إزاء تداعيات الصراع في أفغانستان المجاورة، الإثنين، «جميع الأطراف» في أفغانستان إلى إنهاء العنف، والتفاوض من أجل تشكيل حكومة «شاملة» بمشاركة كافة الأطياف في البلاد.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده خلال مؤتمر صحفي: «لا يوجد حل عسكري للمشكلات التي تعانيها أفغانستان» منذ استيلاء طالبان على السلطة في كابل في 15 أغسطس، مع الانسحاب التدريجي للقوات الأميركية من البلاد، وفق «فرانس برس».

الأطراف الأفغانية

وأضاف: «في الوقت الذي ندعو فيه الأطراف الأفغانية إلى الحفاظ على الاستقرار في أفغانستان، نأمل بأن تستفيد تلك الأطراف إلى أقصى حد من فرصة متاحة لانسحاب القوات الأجنبية لتشكيل حكومة شاملة تتمتع بعلاقات جيدة مع جيرانها».

- طالبان: لا حكومة جديدة قبل مغادرة آخر جندي أميركي أفغانستان

- فرانس برس: طالبان تحذر من «عواقب» في حال إرجاء الولايات المتحدة سحب قواتها

ولفت إلى أن «إيران تتابع آخر المستجدات في أفغانستان، ونحن على اتصال مع مجموعات مختلفة هناك». ومنذ دخولها كابل في 15 أغسطس، تحاول حركة «طالبان» إقناع السكان بأنها غيرت نهجها وأن سياستها ستكون أقل صرامة من فترة حكمها السابق بين العامين 1996 و2001.

علاقات مضطربة

إلا أن ذلك لا يحوْل دون تدفق آلاف الأفغان غير المقتنعين بهذه الوعود بغية مغادرة البلاد. وتتشارك جمهورية إيران الإسلامية بحدود تمتد لأكثر من 900 كيلومتر مع أفغانستان، وكانت لديها علاقات مضطربة مع «طالبان» لدى إقامتها إمارة أفغانستان الإسلامية التي لم تعترف بها طهران مطلقًا. ومع ذلك، يبدو أن حكومة طهران تسعى من خلال نهج براغماتي للتقرب من حركة «طالبان» منذ أشهر.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تستضيف إيران أكثر من 3.46 مليون أفغاني على أراضيها، وهذا يتجاوز 4 في المئة من سكان البلاد. ورغم ضغوط مارسها صحفيون على خطيب زاده ليفصح عن عدد اللاجئين الأفغان الذين دخلوا إيران أخيرًا، رفض الناطق باسم الخارجية الإيرانية التعليق.