فرانس برس: طالبان تحذر من «عواقب» في حال إرجاء الولايات المتحدة سحب قواتها

الناطق باسم المكتب السياسي لحركة «طالبان» سهيل شاهين. (الإنترنت)

حذر ناطق باسم طالبان خلال مقابلة مع محطة «سكاي نيوز» التلفزيونية الاثنين الولايات المتحدة وحلفاءها من «عواقب» إذا أرجأت سحب قواتها من أفغانستان المقرر في 31 أغسطس من أجل مواصلة عمليات الإجلاء في كابل، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الناطق باسم طالبان سهيل شاهين بعدما فتح الرئيس الأميركي جو بايدن بضغط من حلفائه الباب أمام احتمال تمديد مهلة سحب القوات الأميركية إلى ما بعد 31 أغسطس «إذا طلبت الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة مزيدا من الوقت من أجل مواصلة عمليات الإجلاء، فالجواب هو لا. وإلا ستكون هناك عواقب».