نقل القس الأميركي والناشط الحقوقي جيسي جاكسون إلى المستشفى

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 أغسطس 2021, 01:46 مساء
القس الأميركي جيسي جاكسون في جوهانسبورغ. أكتوبر 2005.(أ ف ب)

نُقِل القس والناشط الشهير في مجال الحقوق المدنية في الولايات المتحدة، جيسي جاكسون، إلى المستشفى بعدما ثبتت إصابته بفيروس كورونا رغم حصوله على اللقاح، كما أعلنت السبت المنظمة التي يرأسها.

ويعالج جيسي جاكسون (79 عاما) وزوجته جاكلين جاكسون (77 عاما) في مستشفى نورثوسترن في شيكاغو، كما أفادت منظمة «تحالف رينبو بوش كواليشن» التي يرأسها القس في بيان نشر على «فيسبوك».

وأضاف البيان أن «الأطباء يراقبون حالتهما في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أنه «يجب على أي شخص كان على اتصال معهما في الأيام الخمسة أو الستة الماضية أن يتبع الإرشادات الصادرة عن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها».

وجاكسون وهو رفيق مارتن لوثر كينغ في الستينيات وقس معمداني مولود في الثامن من تشرين أكتوبر 1941 في أميركا كان يسودها الفصل العنصري، ترشح للانتخابات التمهيدية الرئاسية الأميركية مرتين في الثمانينيات، وبقي لفترة طويلة الشخصية السوداء الشهيرة الوحيدة التي خاضت السباق إلى البيت الأبيض حتى باراك أوباما.

وتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا في يناير الماضي، وحض الأميركيين الأفارقة المترددين على حذو حذوه، وأعلن جيسي جاكسون في العام 2017 أنه يعاني مرض باركنسون، وفي يوليو الماضي، كرّمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس بوسام جوقة الشرف.

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