بايدن: «حرب أفغانستان» كلفتنا 150 مليون دولار يوميًا على مدى 20 عامًا

قوات أميركية في أفغانستان. (الإنترنت)

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنّ الحرب في أفغانستان كلفت بلاده 150 مليون دولار يوميًا، على مدى 20 عامًا.

وأضاف بايدن، في كلمة من البيت الأبيض أمام الصحفيين، إن «الظروف الأمنية تتغير بسرعة في أفغانستان».

-أميركا تأمر شركات الطيران التجارية بالمساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان

وأعلن بايدن أنه لا يزال يخطط لإنهاء عمليات الإجلاء من أفغانستان بحلول 31 أغسطس، لكنه ترك الباب مفتوحًا أمام تمديد المهلة النهائية، إذا لزم الأمر.

وتابع: «يأمل بأن لا نضطر إلى التمديد»، لكنه أضاف «سنرى ما الذي بامكاننا فعله» في حال طلب منه ذلك قادة أجانب، وفق «فرانس برس».

وردًا على سؤال حيال إمكانية فرض عقوبات على طالبان، أجاب بايدن: «الإجابة نعم في حالة أساءت التصرف، ولكن هذا يعتمد على السياق».

وكان بايدن قد دافع عن قراره سحب الجيش الأمريكي من أفغانستان قائلًا: «أنا رابع رئيس يتولى المنصب في ظل وجود قوات أميركية في أفغانستان»، مؤكدًا «لن أورِّث هذه الحرب إلى رئيس خامس».