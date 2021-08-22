«الدفاع البريطانية»: مقتل 7 أشخاص في «فوضى» مطار كابل

أفغانيون يغادرون بلادهم. (الإنترنت)

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، مقتل سبعة مدنيين أفغان في الفوضى الحاصلة قرب مطار كابل؛ حيث تجمع الآلاف لمحاولة الفرار من البلاد بعد استيلاء طالبان على السلطة.

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع في بيان: «أفكارنا مع عائلات المدنيين الأفغان السبعة الذين لقوا حتفهم في فوضى الحشود في كابل»، موضحًا أن «الظروف على الأرض لا تزال صعبة جدًا، لكننا نبذل قصارى جهدنا للتعامل مع الوضع بأكثر الطرق أمانًا»، وفق موقع إذاعة «مونت كارلو» الدولية.

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ومع تدهور الوضع قرب مطار كابل، ناشدت الحكومة البريطانية واشنطن تمديد الموعد النهائي لانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان. وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في مقال في صحيفة «ميل أون صنداي» إنه «لن تتمكن أي دولة من إجلاء الجميع» من أفغانستان التي تسيطر عليها طالبان فيما يقترب 31 أغسطس الموعد الذي حددته الإدارة الأميركية للانسحاب النهائي لقواتها من أفغانستان.

البقاء لفترة أطول

وأضاف: «إذا بقي الجدول الزمني الأميركي كما هو، لن يكون لدينا وقت نضيعه لإجلاء معظم الأشخاص الذين ينتظرون ترحيلهم. قد يسمح للأميركيين بالبقاء لفترة أطول وسيحصلون على دعمنا الكامل إذا فعلوا ذلك».

وبحسب صحيفة «صنداي تايمز»، يعتزم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إجراء محادثات مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن لمناقشة تمديد الموعد النهائي لانسحاب الجنود الأميركيين من أفغانستان.

وفي أول تعليق له منذ بدء الأزمة الأفغانية، انتقد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير الذي قاد التدخّل العسكري لبلاده في أفغانستان في 2001 إلى جانب الولايات المتحدة، «تخلّي» الغرب عنها، معتبرًا أنه «خطير» و«غير ضروري».