السيسي ورئيس الحكومة الإسبانية يبحثان عددا من القضايا الإقليمية والدولية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 09:15 مساء
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين)، ورئيس الحكومة الأسبانية بيدرو سانشيز. (الإنترنت)

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية خلال اتصال هاتفي، اليوم الأحد.

وصرَّح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر اتجاه قضايا إقليمية ودولية.

آفاق التعاون 
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية «الحرص على الارتقاء بآفاق التعاون المختلفة مع مصر، خاصةً على الصعيد الاستثماري، تعزيزًا لنجاح المشروعات الإسبانية القائمة في العديد من القطاعات في مصر، كالنقل والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التنموية».

وأشاد الرئيس المصري من جانبه بـ«علاقات الصداقة بين مصر وإسبانيا، واهتمام مصر بتطويرها وتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون المتبادل في مختلف المجالات، مشيرًا في هذا الصدد إلى الإمكانات الكبيرة الكامنة لدى البلدين لتحقيق شراكة تنموية متكاملة».

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