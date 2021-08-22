قطر تحدد موعدا لأول انتخابات تشريعية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 05:03 مساء
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. (الإنترنت)

أفاد مرسوم أصدره أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، يوم الأحد، ونشره الديوان الأميري، بأن أول انتخابات تشريعية ستُجرى في البلاد في الثاني من أكتوبر لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى.

وسينتخب القطريون 30 عضوًا في المجلس المؤلف من 45 مقعدًا وسيظل الأمير يعين باقي الأعضاء، وفق «رويترز».

اختصاصات المجلس
وسيملك المجلس سلطة تشريعية وسيقرّ السياسات العامة للدولة والميزانية. كما سيمارس رقابة على السلطة التنفيذية باستثناء الهيئات التي تضع سياسات الدفاع والأمن والاقتصاد والاستثمار.

والكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة حاليًا التي تمنح سلطات كبيرة للبرلمان المنتخب الذي بمقدوره عرقلة القوانين واستجواب الوزراء رغم أن صنع القرار يقع في نهاية المطاف على عاتق أمير البلاد، كما هو الحال في الدول المجاورة.

حظر الأحزاب
وتحظر قطر، وهي دولة صغيرة لكنها ثرية منتجة للغاز وتجري بالفعل انتخابات بلدية، الأحزاب السياسية كغيرها من دول الخليج العربية.

-  قطر تُشكل لجنة للإشراف على أول انتخابات تشريعية تقام في أكتوبر

وأثارت انتخابات أكتوبر بعض الجدل حول من له حق التصويت فيها بعد أن وجد بعض المواطنين أنفسهم غير مؤهلين للتصويت بموجب قانون يقصر التصويت على القطريين الذين كان أجدادهم موجودين في قطر قبل العام 1930.

ويمكن لمجلس الشورى الجديد أن يراجع قانون الانتخابات الذي يعتمد على دستور تمت الموافقة عليه في استفتاء العام 2003.

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