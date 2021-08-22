رئيس الوزراء البريطاني يؤكد عقد اجتماع حول أفغانستان الثلاثاء

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (الإنترنت)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، أن قادة مجموعة السبع سيعقدون اجتماعًا، الثلاثاء عبر الإنترنت، لبحث الوضع في أفغانستان، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال جونسون الذي تترأس بلاده حاليًا مجموعة السبع (ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة)، في تغريدة: «سأدعو الثلاثاء قادة مجموعة السبع لإجراء محادثات عاجلة حول الوضع في أفغانستان».

مضيفًا: «من الأساسي أن تعمل الأسرة الدولية معًا لضمان عمليات إجلاء آمنة وتفادي أزمة إنسانية ومساعدة الشعب الأفغاني على حماية مكتسبات السنوات العشرين الأخيرة».