ميركل: خط الغاز الروسي يجب ألا يستخدم سلاحا ضد أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 أغسطس 2021, 02:26 مساء
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، (أرشيفية: الإنترنت)


أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، الأحد، في كييف أن موسكو يجب ألا تستخدم الغاز «سلاحًا جيوسياسيًّا» ضد أوكرانيا، في وقت تستكمل ألمانيا وروسيا إنجاز خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الذي ينقل الغاز مباشرة إلى أوروبا حارمًا أوكرانيا من عائدات ترانزيت ثمينة.

وقالت ميركل ردًّا على انتقادات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك: «إننا متفقون مع الأميركيين على أنه يجب عدم استخدام الغاز سلاحًا جيوسياسيًّا، وفي نهاية المطاف سنرى ذلك على ضوء تجديد روسيا عقد مرور الغاز عبر أوكرانيا».

وأعلن الرئيس الأوكراني، الأحد، أن خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» الروسي- الألماني «سلاح جيوسياسي خطير» بيد موسكو، لدى استقباله في كييف المستشارة الألمانية التي تدعم هذا المشروع.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر صحفي مع أنغيلا ميركل: «نحن ننظر إلى هذا المشروع من منظور أمني بحت، ونرى أنه سلاح جيوسياسي خطير بيد الكرملين».

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