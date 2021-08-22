نيوزيلندا تشكك في استراتيجيتها «صفر كوفيد» بسبب المتحورة «دلتا»

راكبة في محطات انتظار حافلات متطورة تكنولوجيًّا. (أ ف ب)

أقرت نيوزيلندا، الأحد، بأن استراتيجيتها «صفر كوفيد» مهددة بعودة تفشي فيروس «كورونا» مدفوعًا بالمتحورة «دلتا»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال الوزير المسؤول عن مكافحة «كوفيد-19»، كريس هيبكنز لمحطة «تي في إن زي» التلفزيونية: «دلتا لا تشبه أي متحورة شهدناها منذ بداية الوباء»، مضيفًا: «هذا يغير كل شيء، وهذا يعني أن كل الإجراءات الحالية لدينا تبدو أقل ملاءمة، ما يثير تساؤلات حول مستقبل استراتيجيتنا على المدى الطويل».

وتحدث عن 21 إصابة جديدة مرتبطة ببؤرة الوباء التي ظهرت الأسبوع الماضي في أوكلاند، وأدت أول إصابة انتقلت محليًّا خلال ستة أشهر إلى إغلاق على المستوى الوطني، وأكد هيبكنز أن احتواء هذه البؤرة كان أصعب بكثير من احتواء البؤر السابقة لأن المتحورة «دلتا» أشد عدوى.

وأشادت دول كثيرة بالأرخبيل لإدارته الفعالة لأزمة الوباء حتى الآن بحيث لم تسجل فيه سوى 26 وفاة فيما عدد سكانه خمسة ملايين نسمة، ولا تزال حملة التلقيح بطيئة في نيوزيلندا مع تلقيح نحو 20% من السكان فقط بشكل كامل.

وقال الناطق باسم الحزب الوطني كريس بيشوب، إن الموجة الجديدة للوباء تشير إلى ثغرات في عمل الحكومة في حملة التلقيح، خصوصًا بسبب صعوبات الإمداد.

ومن المقرر أن ينتهي الإغلاق الوطني ليل الثلاثاء، لكن هيبكنز قال إن أوكلاند قد تواجه مزيد القيود حتى لو رفعت في أماكن أخرى.