أفغان هاربون من كابل يعلقون بقاعدة أميركية في قطر ويترقبون مغادرتها

صور نشرها الجيش الأميركي لجنود أميركيين في مطار كابل مقابل أفغان يسعون للهرب من بلدهم. (أ ف ب)

دفع استيلاء «طالبان» السريع على كابل، هاريس إلى التعجيل في الهروب من العاصمة، ليجد نفسه عالقًا في قاعدة أميركية في قطر مكتظة بمئات الأفغان الذين يتطلعون إلى بدء حياة جديدة في الولايات المتحدة.

وكان مسؤولون أميركيون أعلنوا، الجمعة، أن عمليات الإجلاء من أفغانستان توقفت لعدة ساعات لأن قاعدة «العديد» في الدولة الخليجية الثرية كانت ممتلئة ولم تعد قادرة على استقبال المزيد ممن تم إجلاؤهم، بحسب «فرانس برس».

ظروف «مروعة»

وبحسب هاريس (31 عامًا) الذي وصل إلى القاعدة الأربعاء، فإنّ ظروف إقامة آلاف الأفغان في القاعدة «مروعة»، موضحًا في رسائل عبر تطبيق «واتس آب» أن «هذا هو يومنا الثالث هنا ولا يوجد إنترنت. حمام واحد فقط ومرحاض واحد». وقال: «ننتظر الصعود على متن طائرة ولكني لست متأكدًا كم هي مدة الانتظار. الحصول على معلومات أمر مستحيل »، مضيفًا: «لم ننم منذ أيام».

وتعرّضت وزارة الخارجيّة الأميركيّة لانتقادات بسبب تعاملها البيروقراطي مع الأزمة، إذ أنه يتوجب على الآلاف من كبار السن والأطفال أن ينتظروا على مدى أيّام، وفي ظروف صعبة، للحصول على وثائق تسمح لهم بمغادرة هذه القواعد للوصول إلى الولايات المتحدة.

اكتظاظ القاعدة في الدوحة

وقال الجنرال هانك تايلور، من هيئة الأركان الأميركيّة، للصحافة الجمعة، إن الطائرات الأميركية أجلت نحو ستة آلاف شخص خلال اليوم السابقين، إلى أن دفع اكتظاظ القاعدة في الدوحة إلى عرقلة الرحلات الجوية.

واستؤنفت، في وقت متأخر الجمعة، عمليات إجلاء المدنيّين من مطار كابل التي وصفها الرئيس الأميركي جو بايدن بأنها من بين «الأكثر صعوبة في التاريخ»، بعدما اتفقت الولايات المتحدة مع عدد من الدول بينها ألمانيا والبحرين على المساعدة في عمليات الإجلاء على أراضيها.

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على عكس غالبية الأفغان الآخرين، يحمل هاريس بطاقة إقامة أميركية وتعيش عائلته في فرجينيا. وقد قرّر مغادرة كابل على متن رحلة تجارية عندما بلغ مقاتلو «طالبان» بوابات العاصمة، لكن السقوط الخاطف للمدينة دفعه إلى التخلي عن خطته الأولية والصعود على متن واحدة من الطائرات العسكرية الأميركية.

أمل المغادرة

وفي قاعدة «العديد» في قطر التي تضم أكبر محطة لسلاح الجو الأميركي في الشرق الأوسط، ذكر هاريس أن أعدادًا كبيرة من الأطفال والرجال والنساء ينامون على الأرض. وقال «لقد أوصلت مئات الأشخاص بالإنترنت من هاتفي الشخصي».

وفي كابل السبت، كان الازدحام لا يزال ماثلًا عند الطرق المؤدية إلى المطار. ولا تزال آلاف العائلات أمام مطار العاصمة الأفغانية على أمل ركوب طائرة بأعجوبة. وأمامهم، كان جنود أميركيون ومجموعة من القوات الخاصة الأفغانية على أهبة الاستعداد لثنيهم عن اقتحام المكان.

وكان عناصر «طالبان» المتهمون بملاحقة الأفغان الذين عملوا إلى جانب القوى الأجنبية، يقفون في الخلف ويراقبون المشهد. وتقول وزارة الخارجية الأميركية إنّ عملية الإجلاء يتم تسهيلها حاليًا من قبل البحرين والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكازاخستان والكويت وقطر وطاجيكستان وتركيا وأوكرانيا والإمارات وبريطانيا وأوزبكستان.

وضع «فوضوي»

وقالت قطر، السبت، إنه تم إجلاء أكثر من 7000 شخص من أفغانستان عبر أراضيها، مؤكّدة أنّ «جميع الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يتم توفير الإقامة المناسبة لهم وجميع الموارد الأخرى المطلوبة». وكانت الإمارات أفادت، الجمعة، بأنها ساعدت في إجلاء 8500 شخص.

ووصف هاريس الوضع في القاعدة الأميركية بالدوحة بأنه «فوضوي». وأوضح: «الجميع يتدافعون ويحدثون فوضى أسوأ من تلك التي شاهدناها عند بوابات المطار»، مضيفًا أنه حاول تهدئة الأفغان وإرشادهم لكن جنديًّا أميركيًّا شكك في سلطته ووصفه بأنه «شخص متوهم».

وتابع هاريس: «أعتقد أنهم هم من يعيشون في وهم لخسارتهم الحرب في مقابل مجموعة من راكبي الدراجات النارية الذين ينتعلون الصنادل».