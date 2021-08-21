بيان من «النهضة» يرد على تصريحات الرئيس التونسي حول «مخطط اغتياله»

رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. (الإنترنت)

أصدرت حركة «النهضة» التونسية بيانًا، اليوم السبت، للرد على تصريحات الرئيس التونسي، قيس سعيد، حول التخطيط لاغتياله، مطالبة الأجهزة الأمنية والقضائية بالقيام بما يلزم لكشف المؤامرات التي تحدث عنها الرئيس.

وحذرت الحركة، في بيانها، من المؤامرات والدسائس الداخلية والخارجية التي تجر البلاد إلى عدم الاستقرار والحدّ من الحريات وانتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، مستنكرة تلك المؤامرات وإدانتها، وتنبيه عموم التونسيين إلى خطورتها وتداعياتها، بحسب «سبوتنيك» الروسية.

محاولات الاغتيال

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد تحدث، أمس الجمعة في كلمة متلفزة له، عن وجود محاولات لاغتياله، واصفًا إياها بـ«المحاولات اليائسة»، وقال سعيد: «هؤلاء الذين يتعرضون للأعراض، ويكذبون ويقولون إن مرجعيتهم الإسلام.. أذكرهم بقول الله سبحانه وتعالى قل الحق ولو كان على نفسك.. أين هم من مقاصد الإسلام وهم يذكرون ويتعرضون للنساء والأعراض».

ووجهت «النهضة»، دعوة عاجلة إلى الأجهزة الأمنية والقضائية بالقيام بما يلزم لكشف هذه المؤامرات حتى تحدد المسؤوليات ويطمئن الرأي العام ويحصن الأمن القومي، مؤكدة نهج الحركة في الالتزام بقوانين الدولة، والعمل في إطارها واحترام مؤسساتها، واعتماد الحوار السياسي أسلوبًا وحيدًا لحل الخلافات، والعمل على الحيلولة دون ما يمكن أن ينزلق بالبلاد لمربعات العنف والفوضى.

- الرئيس التونسي يكشف محاولات لاغتياله

وذكَّرت الحركة، بتعهدها بالانخراط في الجهد الوطني في التتبع القانوني لمَن تتعلق بهم شبهات فساد وتطهير الحياة السياسية من المال الفاسد، وإنفاذ القوانين والأحكام على الجميع دون استثناء ودون أية اعتبارات مهما كانت، على قاعدة المساواة بين المواطنين واستقلال السلطة القضائية.

إجراءات استثنائية

كما دعت كل القوى السياسية والاجتماعية للوقوف صفًّا منيعًا أمام كل محاولة للارتداد على مكاسب الشعب التونسي، مضيفة «أن القرارات والإجراءات غير الدستورية المعلنة يوم 25 يوليو الماضي وما بعده تظل استثنائية، وتستدعي تعاون الجميع على تجاوزها، والاستئناف السريع للمسار الديمقراطي والعمل الطبيعي لمؤسسات الدولة بالاستفادة من أخطاء الماضي ومقتضيات المرحلة الجديدة والتزام الجميع بمقتضيات الدستور».

وكان الناطق باسم «النهضة»، فتحي العيادي، دعا في تصريح مع «إذاعة موزاييك»، النيابة العمومية إلى التحقيق فيما ورد على لسان الرئيس التونسي، قيس سعيد، حول التخطيط لاغتياله.

وقال إن «الحركة منشغلة بما جاء على لسان رئيس الجمهورية قيس سعيد حول المؤامرات والتخطيط لاغتياله، وتدعو النيابة العمومية إلى التحقيق في الموضوع وإنارة الرأي العام باعتبار أنها ملفات تستهدف أمن البلاد وأمن رئيس الجمهورية».