بوليفيا: المدعي العام يطالب بمحاكمة الرئيسة السابقة جانين أنييز

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 أغسطس 2021, 12:27 مساء
جانين أنييز الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا داخل زنزانتها. (أ ف ب)

أعلن مكتب المدعي العام في بوليفيا، أمس الجمعة، أنه قدَّم لائحة اتهام قد تؤدي إلى بدء محاكمة الرئيسة الموقتة السابقة جانين أنييز في قضية مقتل عشرين محتجًا في 2019، بتهم عدة من بينها «الإبادة الجماعية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس». 

وقال المدعي العام خوان لانشيبا إنه قدم إلى «محكمة العدل العليا لائحة اتهام ضد جانين أنييز» التي تخضع للحبس الاحتياطي منذ مارس، لكن قرار إجراء محاكمة يجب أن يحصل على تأييد ثلثي أعضاء البرلمان الذي تسيطر عليه الحركة «نحو الاشتراكية» بزعامة الرئيس لويس آرس. 

وصدرت لائحة الاتهام بناء على شكوى قدمها أقارب 22 شخصًا قُتلوا في 15 نوفمبر 2019 في مدينة ساكابا وفي 19 نوفمبر في إل ألتو، وقال النائب العام إن التهم المقبولة موقتًا هي «إبادة جماعية والتسبب بإصابات خطيرة وإصابات تسببت بوفاة». 

وقُتل 37 شخصًا في أعمال العنف التي تلت الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2019 وترشح فيها الرئيس الأسبق إيفو موراليس لولاية رابعة لكن المعارضة اتهمته بالتزوير.

وبعدما تخلى عنه الجيش والشرطة، قدم موراليس استقالته ولجأ إلى المكسيك ثم إلى الأرجنتين، بعد يومين في 12 نوفمبر، أدت جانين أنييز اليمين كرئيسة موقتة، وفي أكتوبر 2020 فاز لويس آرس في الانتخابات الرئاسية وعاد موراليس إلى بوليفيا. 

وقال الرئيس الجديد إنه وقعت «انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ومذابح وقتل خارج نطاق القضاء» خلال ما وصفه بـ«الانقلاب» على راعيه السياسي إيفو موراليس، وأوقف القضاء البوليفي بعد ذلك أنييز وعددًا من وزراء حكومتها وقادة سابقين في الجيش والشرطة. 

ولم يكتب أي تعليق على لائحة الاتهام على حساب أنييز على «تويتر» الذي يغذيه أقاربها. لكنها طلبت «احترام الدستور وضمان إجراءات قانونية سليمة والمساواة في الوصول إلى القانون».

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