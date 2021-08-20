استئناف عمليات الإجلاء الأميركية من مطار كابل بعد توقف ساعات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 09:56 مساء
أفغانيون يحتشدون حول سياج داخل مطار كابل بينما تنتشر قوات أميركية لتنظيم عمليات الإجلاء، 16 أغسطس 2021، (الإنترنت)

أعلن مسؤول كبير في «بنتاغون» أن عمليات الإجلاء الأميركية لآلاف المدنيين من كابل استؤنفت اليوم الجمعة، بعد توقف لساعات عدة؛ بسبب امتلاء بعض القواعد الأميركية في المنطقة، خصوصا في قطر.

وصرح الجنرال هانك تايلور من هيئة الأركان الأميركية للصحفيين بأن الرحلات استؤنفت، والطائرات العسكرية المتجهة إلى قطر وأماكن أخرى أقلعت، حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف: «ثمة رحلات أخرى أقلعت نحو كابل في الوقت الذي أتحدث فيه إليكم»، موضحا أن بعض الرحلات سيتجه إلى ألمانيا حيث للولايات المتحدة قواعد عسكرية عدة.

وأفاد «بنتاغون»  بأن بعض الجنود خرجوا من المطار لمسافة قصيرة، لإعادة أشخاص إلى المطار، وقد أشار  الرئيس جو بايدن في وقت سابق إلى أن 169 اميركيا دخلوا المطار بمساعدة جنود، لكن وزارة الدفاع لم تؤكد ما إذا كان هؤلاء الأشخاص أميركيين.

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