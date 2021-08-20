بايدن لا يضمن «النتيجة النهائية» لعملية الإجلاء في كابل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 09:08 مساء
الرئيس الأميركي جو بايدن، (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أنه لا يستطيع ضمان «النتيجة النهائية» لعملية الإجلاء في كابول، معتبرا أنها واحدة «من الأصعب في التاريخ» بعد عشرين عاما من التدخل العسكري الأميركي في أفغانستان.

وقال، في كلمة في البيت الأبيض اليوم الجمعة، «لا أستطيع أن أعد بما ستكون عليه النتيجة النهائية»، لافتا إلى أن الولايات المتحدة أجلت 13 ألف شخص من أفغانستان منذ 14 أغسطس، حسب وكالة «فرانس برس».

وأشار بايدن إلى أن الظروف الصعبة لعملية الإجلاء لم تؤثر في صدقية الولايات المتحدة على الساحة الدولية.

وتابع: «حلفاؤنا في العالم لا يشككون في صدقيتنا.. وتحدثت إلى حلفائنا في حلف شمال الاطلسي، والواقع (أن الصورة) معاكسة».

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