فرانس برس: ارتفاع حصيلة هجوم المتطرفين في بوركينا فاسو إلى 80 قتيلاً

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 أغسطس 2021, 06:18 مساء
سيارة إسعاف تنقل أحد جرحى هجوم المتطرفين شمال بوركينا فاسو.(الإنترنت)

أعلنت السلطات في بوركينا فاسو أنّ حصيلة هجوم المتطرفين الذي استهدف الأربعاء قافلة عسكرية كانت تواكب مدنيين في شمال البلاد ارتفعت إلى 80 قتيلاً هم 65 مدنياً و15 رجل أمن، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة حسين تامبورا في بيان إنّه «وفقاً لحصيلة جرى تحديثها  قتل 65 مدنياً في هذا الهجوم الإرهابي»، وأتى هذا البيان بعيد إعلان مصدر حكومي أنّ عدد القتلى العسكريين ارتفع إلى 15 بعد وفاة رجل أمن متأثراً بجروحه.

وسبق لحصيلة سابقة أن أفادت بمقتل 47 شخصاً بينهم 30 مدنياً في هذا الهجوم الذي وقع على بُعد 25 كلم من غورغادجي شمال البلاد في منطقة المثلث الحدودي بين بوركينا فاسو والنيجر ومالي.

وكانت القافلة العسكرية تواكب مدنيين متجهين إلى أربيندا لحمايتهم على الطريق، وقد أعلنت الحكومة الأربعاء أنّه «خلال تصدّي العسكريين للمهاجمين قُتل 58 إرهابياً وأصيب عدد آخر منهم بجروح»، وتواجه بوركينا فاسو، ولا سيّما مناطقها الشمالية والشرقية، هجمات جهادية منذ 2015 خلّفت أكثر من 1500 قتيل وأجبرت ما يقرب من 1.5 مليون شخص على الفرار من ديارهم.

ومنذ 2018 تصاعدت وتيرة الهجمات بالعبوات الناسفة وقد أودت بحياة أكثر من 200 شخص بين مدني وعسكري، بحسب إحصاء أعدّته وكالة «فرانس برس».

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