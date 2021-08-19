الشرطة الأميركية تحقق في احتمال وجود متفجرات في سيارة قرب مقر الكونغرس في واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 05:12 مساء
عناصر من الحرس الوطني قرب الكابيتول، 2 أبريل 2021. (أ ف ب)

أعلنت الشرطة الأميركية أنها تدخلت لتحقق في احتمال وجود متفجرات في سيارة قرب مقر الكونغرس في واشنطن، وفق «فرانس برس».

وأوضحت شرطة مبنى الكابيتول «نحقق بصحة تهديد بوجود قنبلة» مشيرة إلى تدخلها لتفتيش «سيارة مشبوهة قرب مكتبة الكونغرس». ولا تعقد جلسات في الكونغرس راهنا بسبب العطلة البرلمانية إلا أن موظفين يأتون إلى الكابيتول.

وتأتي هذه الواقعة بعد أشهر من العثور على قنبلة أنبوبية في مقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في واشنطن، قبل يوم من اقتحام الآلاف من مثيري الشغب المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في يناير الماضي.

وفي يوليو الماضي تقرر تخفيف الإجراءات الأمنية حول مبنى الكونغرس «الكابيتول» الأميركي في واشنطن وتفكيك الحاجز المعدني المحيط، بعد مضي أكثر من ستة أشهر على اقتحامه من قبل أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب

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وفي 6 يناير، اقتحم المئات من أنصار الرئيس آنذاك دونالد ترامب مقر الكابيتول، حيث منعوا استكمال جلسة مشتركة للكونغرس للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

وأدى ذلك إلى مصرع خمسة أشخاص في أعمال العنف التي رافقت الهجوم اليوم نفسه أو في اليوم التالي، وإصابة أكثر من مئة شرطي، كما تسبب الهجوم في إثارة صدمة كبيرة لدى الرأي العام الأميركي.

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