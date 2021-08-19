فرنسا تدرج المغرب والجزائر في قائمة الدول عالية المخاطر بالنسبة لـ«كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 أغسطس 2021, 03:58 مساء
سيارات إسعاف مغربية تنقل مرضى مصابين بكورونا. (الإنترنت)

أدرجت فرنسا كلا من المغرب والجزائر في قائمة البلدان التي تصنفها عالية المخاطر فيما يتعلق بجائحة «كوفيد-19»، فيما تواجه البلاد موجة رابعة من الإصابات.

ويعني الإجراء الجديد، الذي يبدأ سريانه يوم السبت، أن الوافدين من البلدين سيتعين عليهم الخضوع لإجراءات بروتوكول صارمة قد تشمل عزلا ذاتيا، وفق ما أفادت وكالة «رويترز».

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وذكرت سلطات الصحة الفرنسية أن عدد المرضى المصابين بـ«كوفيد-19» في وحدات الرعاية المركزة ارتفع، أمس الأربعاء، ليتجاوز 2000 شخص، وذلك لأول مرة منذ 14 يونيو.

ويزيد انتشار السلالة «دلتا» شديدة العدوى مزيد الضغوط على المستشفيات.

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