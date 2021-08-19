وصول أول دفعة من المواطنين الأفغان إلى فرنسا

وافدون أفغان في مطار «رواسي شارل ديغول» في باريس، 18 أغسطس 2021. (أ ف ب)

وصل، أمس الأربعاء، أول المواطنين الأفغان، الذين نقلتهم فرنسا إلى بر الأمان بعد سقوط البلاد بيد «طالبان»، إلى مطار «رواسي شارل ديغول» الباريسي.

وهبطت طائرة تابعة للقوات الجوية الفرنسية تقلّ أكثر من 200 راكب، من بينهم 25 فرنسيًا وغالبية كبيرة من الأفغان نسبة كبيرة منهم نساء وأطفال، قبل الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش بقليل. وهذه الرحلة الثانية إلى باريس لطائرة عبر الجسر الجوي الذي أقامته فرنسا لإجلاء فرنسيين وأفغان من البلاد التي سقطت في أيدي «طالبان». وهي عملية قد تستمر لأيام. ونقلت الرحلة الأولى التي أُجريت الإثنين فرنسيين بشكل رئيسي، وفق وكالة «فرانس برس».

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على «تويتر»: «نحن مدينون لكم. أهلًا وسهلًا»، وأضاف: «شكرًا لجنودنا وشرطيينا وفرقنا الدبلوماسية الذين ينظمون هذه العمليات الدقيقة. نحن مستمرون».

وقال أحد الوافدين، الذي جاء مع عائلته ولم يتمكن إلا من إحضار بعض الملابس ومبلغ ألفي أفغاني، أي ما يزيد قليلًا على 20 يورو: «نحن سعداء لبدء حياة جديدة، لكننا سنبدأ من الصفر. عائلتي وأولادي سعداء جدا بمغادرة أفغانستان، أقله للنجاة من فظائع طالبان». وعبر أفغاني آخر عن «الارتياح الهائل الذي شعرت به أنا وعائلتي» عندما أقلعت الطائرة من كابل.

ولدى وصولهم، تولى المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج «أوفي» وجمعية «فرانس تير دازيل» رعاية الأفغان الوافدين، وقد رفضت الجهتان تقديم تفاصيل عن الأماكن التي سيقيمون فيها.

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وقال مدير مكتب «أوفي» ديدييه ليشي لوكالة «فرانس برس»: «نحن نبنى لهم مراكز استقبال في ظل هذه الحالة الطارئة والضرورة القصوى». من جانبها، قالت المديرة العامة لجمعية «فرانس تير دازيل»: «سنعتني بهم وسيحصلون جميعهم على أماكن إقامة».

وأوضحت السلطات أن الوافدين الذين لم يلقّحوا ضد «كوفيد-19» سيخضعون لفحوص وسيتعين عليهم الخضوع لحجر صحي مدته عشرة أيام. إضافة إلى ذلك، سيحصلون على اللقاح. ونُقل هؤلاء اللاجئون، الأربعاء، خلال عملية دقيقة قادتها قوات فرنسية من السفارة الفرنسية في كابل إلى المطار.

وأشار وزير الخارجية جان إيف لودريان، إلى أن هؤلاء «أشخاص تعرضوا للتهديد واستحق التزامهم أن تمنحهم فرنسا حق اللجوء». ويضاف إلى هؤلاء الأفغان 25 فرنسيًا، لجأوا، على غرار الأفغان، إلى داخل مبنى السفارة الفرنسية في كابل، وفق لودريان. وضمت الرحلة أيضًا أربعة هولنديين وإيرلنديًا وكينيَين.

والجسر الجوي الفرنسي مستمر في العمل ويتوقع وصول رحلة جديدة تقل 138 شخصًا، بينهم 124 أفغانيًا، إلى القاعدة الإماراتية. وقال لودريان: «سنستمر قدر الإمكان»، لافتًا إلى أن هناك إرادة فرنسية للسماح لأكبر عدد من الأفغان الملتزمين الدفاع عن الحقوق والمجتمع المدني بمغادرة البلاد.

منحى سياسي

وأبدى وزير الخارجية الفرنسي سروره بـ«هذه العملية التي من شأنها حماية الأفغان الذين كان لا بُد من حمايتهم، ونجاح عمل جماعي مهم». لكن الملف اتخذ على الفور منحى سياسيًّا، بتصريحات مسيئة من الرئيسة الاشتراكية لبلدية ليل (شمال) مارتين أوبري، التي قالت إنها عملت مع وزارة الثقافة لإعداد قوائم بالشخصيات الأفغانية التي ستُعاد إلى الوطن.

وأضافت: «لا يزال هناك آلاف الأشخاص المعرضين للخطر»، معتبرة أن «رحيل الأميركيين لم يكن متوقعًا من جانب التحالف وحلف شمال الأطلسي حتى نتمكن من إبعاد هؤلاء الأشخاص في وقت أبكر».

والثلاثاء، نقلت فرنسا 41 فرنسيًا وأجنبيًا من كابل، بفضل الجسر الجوي الذي نظمته إثر استيلاء «طالبان» على السلطة، الأحد. وتخصص عملية الإجلاء هذه التي أطلق عليها «أباغان»، طائرتين من سلاح الجو للرحلة بين كابل وأبوظبي، وطائرتين أخريين للرحلات بين الإمارات وفرنسا.

ووفقا للإليزيه، استقبلت فرنسا 800 أفغاني كجزء من «واجب» الحماية، بين العامين 2001 و2014، كذلك، وصل 625 شخصًا يعملون في السفارة الفرنسية في كابل إلى فرنسا بين مايو ويوليو 2021، وفقًا للمصدر نفسه.